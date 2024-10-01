أخبار الرياضة اليوم، أول رد فعل من كولر بعد تعيين محمد رمضان مديرا رياضيا للأهلي،الزمالك يرفض احتراف لاعب الفريق، تحديد موعد انتخابات اتحاد الكرة

أخبار الرياضة اليوم، شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث الرياضية المهمة على الصعيدين المحلي والعالمي، ونشرها القسم الرياضي في "فيتو"، وجاءت كالتالي:

رفض مسئولو نادي الزمالك فكرة احتراف حسام عبد المجيد مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في الموسم الجديد وتمسك النادي الأبيض باستمرار اللاعب وعدم رحيله بعد تلقيه عدة عروض للاحتراف.

الأهلي، قال مصدر داخل الأهلي إن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي أبلغ مارسيل كولر المدير الفني للفريق بشكل رسمي بإختيار محمد رمضان لشغل منصب المدير الرياضي باختصاصات مدير الكرة.

أجريت، منذ قليل، قرعة تصفيات أمم إفريقيا للشباب مواليد 2005 التي تستضيفها مصر.

وأسفرت القرعة عن مواجهة المنتخب الوطني بقيادة البرازيلي روجيرو ميكالي نظيره المغربي في الجولة الأولى.

الأهلي، كشف مصدر داخل النادي الأهلي حقيقة غضب سامي قمصان مدرب فريق الكرة الأول بعد قرار محمود الخطيب رئيس النادي بسحب اختصاصات مدير الكرة منه.

وقال المصدر: قمصان لم يغضب على الإطلاق، وتقبل الأمر خاصة وأنه كان يعلم أنها مرحلة مؤقتة بشأن الجمع بين منصبه كمدرب عام وقائم بأعمال مدير الكرة.

تقارن جماهير كرة القدم المصرية بين مستوى إمام عاشور مع الزمالك فريقه السابق، ومستواه الحالي مع النادي الأهلي.

قال حسام المندوه، أمين صندوق نادي الزمالك، إن أحمد سيد زيزو ابن أصيل وأصل من أصول نادي الزمالك، ولا خلاف على ذلك.

وأضاف حسام المندوه، في تصريحات لبرنامج لعبة والتانية مع الإعلامي كريم رمزي على إذاعة ميجا إف إم، أنه تم الاتفاق مع زيزو ووالده على التجديد، لكن تلاحم المناسبات هو ما حال دون ذلك حتى الآن.

علق وسام أبو علي، نجم النادي الأهلي، على الأحداث الجارية في لبنان وفلسطين من خلال رسالة نشرها عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

اتحاد الكرة، قرر مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم خلال اجتماعه، اليوم الثلاثاء، عقد جمعية عمومية لانتخاب المجلس الجديد لإدارة الاتحاد، في العاشر من شهر ديسمبر المقبل.

تنتهي عقود 10 لاعبين مميزين مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بنهاية الموسم الجاري 2024-2025.

ويحق لهؤلاء اللاعبين التوقيع لأي ناد في يناير المقبل وهو ما يتيحه الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) على أن ينتقلوا لفريقهم الجديد بنهاية الموسم الجاري.

وأصبح الزمالك مطالبا بتجديد عقود من يحتاجهم من هؤلاء اللاعبين خلال الفترة القصيرة المقبلة كي لا يرحلون بشكل مجاني عن الفريق بنهاية الموسم الجاري.

كرة اليد، خسر الفريق الأول لكرة اليد بالنادي الأهلي بقيادة المدير الفني ستيفان مادسن، أمام نظيره فريق ماجديبورج الألماني، بنتيجة (24-28)، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية، المقامة حاليا في العاصمة الإدارية الجديدة، وتستمر حتى يوم 3 أكتوبر الجاري.

كرة اليد، فاز فريق فيزبريم المجري الذي يلعب ضمن صفوفه المصري يحيى الدرع على نظيره برشلونة بنتيجة 39-34 ضمن منافسات دور نصف نهائي لبطولة كأس العالم لأندية اليد المقامة على صالة العاصمة الإدارية الجديدة.