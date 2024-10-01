أول رد فعل من كولر بعد تعيين محمد رمضان مديرا رياضيا للأهلي

الأهلي، قال مصدر داخل الأهلي إن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي أبلغ مارسيل كولر المدير الفني للفريق بشكل رسمي بإختيار محمد رمضان لشغل منصب المدير الرياضي باختصاصات مدير الكرة.

أضاف: الخطيب لم يستأذن كولر في القرار ولكن تم إبلاغه بشكل رسمي مشددا علي إنها رؤية النادي الإدارية ولا تراجع عنها.

وكشف المصدر، أن كولر رفض التعليق على قرار رئيس النادي الأهلي، مفضلا الانتظار لحين اتضاح الرؤية بشكل كامل والكشف عن صلاحيات محمد رمضان في منصب المدير الرياضي.

تسلم محمد رمضان المدير الرياضي الجديد للنادي الأهلي ملف تجديد تعاقد محمد الشناوي حارس مرمي الفريق والذي ينتهي بنهاية الموسم الحالي.

وعلمت فيتو ان هناك جلسة تجمع رمضان مع الشناوي قريبا لحسم هذا الملف واعلان تجديد عقد محمد الشناوي.

ونستعرض في السطور التالية محطات مهمة في مسيرة محمد رمضان كلاعب ومسؤل سابق بالنادي الأهلي..

محمد رمضان مواليد 11 سبتمبر 1963

بدأ كلاعب كرة في نادي الترسانة وانتقل للأهلي صيف 1990.

- ساهم مع الأهلي في حصد 5 القاب بواقع لقب افريقيا ابطال الكؤوس والدوري العام وثلاثة القاب لكأس مصر ونال لقب هداف الدوري

- تولى منصب مدير الكرة موسم 94-95 عقب اعتزاله مباشرة

- تولي عام 1996 منصب مدير قطاع الناشئين.

- شغل منصب مدير اكاديمية النادي الأهلي 2007

- شغل منصب مدير الكرة في المقاولون عام 2010

- اختاره محمود الخطيب مطلع الموسم الحالي ليشغل منصب عضو في لجنة التخطيط بالنادي قبل أن يتم اختياره مديرا رياضيا باختصاصات مدير الكرة والاشراف على لجنة الاسكاونتج والتعاقدات.

يعقد محمد رمضان المدير الرياضي الجديد للنادي الأهلي جلسة جديدة مع سامي قمصان المدرب العام والقائم بأعمال مدير الكرة السابق بالأهلي من أجل مناقشة بعض الملفات الإدارية الخاصة بالفريق والترتيب للمرحلة المقبلة قبل عودة مارسيل كولر المدير الفني للفريق من أجازته في الخارج.

قال مصدر داخل الأهلي أن هناك لائحة داخلية جديدة لفريق الكرة سيتم اعتمادها من قبل محمد رمضان المدير الرياضي الجديد للنادي الأهلي بعد تنصيبه رسميًا في منصبه الجديد بعد استقالته من لجنة التخطيط.

يستعد محمد رمضان المدير الرياضي الجديد للنادي الأهلي لعقد جلسة مع مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مطلع الاسبوع القادم من أجل اعتماد خطة العمل في المرحلة المقبلة.

قالت مصادر داخل الأهلي أن هناك حالة غضب من جانب لجنة التخطيط للكرة بالأهلي من مارسيل كولر بسبب طول فترة الراحة السلبية التي حصل عليها الفريق لمدة أسبوع بعد خسارة السوبر الإفريقي



أضافت المصادر: ضيق الوقت بين معسكر المنتخب استعدادا لمواجهتي موريتانيا الشهر القادم وبعدها السفر إلى الامارات لخوض منافسات السوبر المحلي وبعدها مباراة العين الإماراتي أمور دفعت لجنة التخطيط للتحفظ علي فكرة طول فترة الراحة السلبية.



وأوضحت: لجنة التخطيط لفتت نظر سامي قمصان مدرب الأهلي في جلسة اليوم لهذا الأمر وأكدت له انه كان مطالب بالتدخل واقناع كولر بتقليص مدة الراحة السلبية من أجل تصحيح الأخطاء.



قمصان أكد أن الراحة كان متفق عليها قبل مباراة السوبر بغض النظر عن النتيجة ولكن لجنة التخطيط والخطيب أكدوا إن الأمور كانت في حاجة لتعديل الخطة بعد الخسارة لتصحيح الأخطاء

و يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لخوض منافسات كأس السوبر المحلي في الإمارات.

وأغلق الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ملف خسارة السوبر الإفريقي أمام الزمالك مساء الجمعة الماضي.

موعد مباراة الأهلي القادمة

ويعود النادي الأهلي للمسابقات المحلية، خلال الفترة المقبلة بعد انتهاء المنافسة القارية، حيث سيشارك الفريق في بطولة كأس السوبر المصري، المقرر إقامتها في الإمارات خلال الفترة من 20 الي 24 أكتوبر الجاري، ومن المقرر إقامة بطولة السوبر المصري في الإمارات.

وخسر النادي الأهلي لقب السوبر الإفريقي أمام الزمالك بعد الفوز بركلات الترجيح بنتيجة 4ـ3 بعد نهاية وقت المباراة الأصلي بالتعادل 1ـ1 في اللقاء الذي جمع بينهما الجمعة على ملعب المملكة “أرينا".