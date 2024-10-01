الثلاثاء 01 أكتوبر 2024
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رياضة

رسميا، تحديد موعد انتخابات اتحاد الكرة

اتحاد الكرة
اتحاد الكرة

اتحاد الكرة، قرر مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم خلال اجتماعه، اليوم الثلاثاء، عقد جمعية عمومية لانتخاب المجلس الجديد لإدارة الاتحاد، في العاشر من شهر ديسمبر المقبل.

وعقد مجلس إدارة اتحاد الكرة اجتماعا اليوم الثلاثاء لمناقشة عدد من الملفات العاجلة، يأتي في مقدمتها تحديد موعد فتح باب الترشح لانتخابات اتحاد الكرة، إلى جانب حسم ملف الخبير الأجنبي الذي سيتولى رئاسة لجنة الحكام.

ودعا مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة جمال علام، أعضاء مجلس الإدارة لاجتماع هام اليوم الثلاثاء، لاتخاذ قرار مصيري بشأن الجبلاية في الفترة المقبلة.

موعد انتخابات اتحاد الكرة

ويتضمن الاجتماع مناقشة موعد الجمعية العمومية التي تضمن بند انتخابات اتحاد الكرة ومناقشة الميزانية والحساب الختامي، حيث سيكون الحدث الأبرز الانتخابات لاختيار مجلس إدارة جديد يقود الكرة المصرية خلال الـ4 سنوات المقبلة.

 

موعد فتح باب الترشح في انتخابات اتحاد الكرة

كما يتضمن الاجتماع، اتفاق مجلس إدارة اتحاد الكرة على موعد محدد لفتح باب الترشيح لانتخاب مجلس يقود الجبلاية خلال الدورة الانتخابية القادمة 2024 -2028.

وعلى الرغم من أن الأنباء التي ترددت عن أن هذا الاجتماع كان محددا له نهاية أكتوبر إلا أنه تم تعديل موعد الاجتماع ليكون أول أكتوبر وبالتالي، فإن موعد الانتخابات حسب هذا الاجتماع ستكون في النصف الأول من ديسمبر. 

حسم هوية رئيس لجنة الحكام الأجنبي

وكشف مصدر مطلع داخل اتحاد الكرة المصري، أن مجلس الجبلاية سيحسم في اجتماع اليوم، هوية خبير التحكيم الأجنبي الذي سيتولى رئاسة لجنة الحكام في الموسم الجديد خلفا للبرتغالي فيتور بيريرا الذي تم إنهاء تعاقده بانتهاء الموسم الكروي المنصرم.

اتحاد الكرة يفاضل بين خبيري تحكيم إنجليزيين

ويفاضل مجلس إدارة اتحاد الكرة بين خبيري تحكيم إنجليزيين هما، ستيف بينيت وهاوارد ويب لرئاسة لجنة الحكام الرئيسية فى الموسم الكروى الجديد 2024 - 2025 خلفا للبرتغالى فيتور بيريرا.

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