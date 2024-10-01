حسام المندوه يكشف شروط زيزو لتجديد عقده مع الزمالك

قال حسام المندوه، أمين صندوق نادي الزمالك، إن أحمد سيد زيزو ابن أصيل وأصل من أصول نادي الزمالك، ولا خلاف على ذلك.

وأضاف حسام المندوه، في تصريحات لبرنامج لعبة والتانية مع الإعلامي كريم رمزي على إذاعة ميجا إف إم، أنه تم الاتفاق مع زيزو ووالده على التجديد، لكن تلاحم المناسبات هو ما حال دون ذلك حتى الآن.

وتابع حسام المندوه: أول بند على طاولة مجلس الإدارة هو التجديد لزيزو، ونراهن على حب زيزو للزمالك، وحب الجماهير لـ زيزو.

وقال حسام المندوه حول طلب زيزو مبالغ طائلة للتجديد تصل إلى 150 مليون جنيه: زيزو لاعب يستحق أي شيء، وأي رقم يستحقه ونفتخر بوجوده ووجود اللاعبين الآخرين وجميعهم أصول، وهدفنا الحفاظ على هذا القوام، وسنصل لحلول ترضي كل الأطراف لأننا متفقين جميعا على حب الزمالك.

زيزو

حسام المندوه يكشف موقف الزمالك من التجديد لـ جوميز.. وموقف سامسون

قال حسام المندوه أمين صندوق نادي الزمالك، إن البرتغالي جوزيه جوميز يعرف ظروف الزمالك وهو مصري الطباع والهوية.

وأضاف حسام المندوه، أن النادي متمسك بجوزيه جوميز وسيكون هناك حسم للأمر وقت التفاوض، وهناك رغبة في الاستمرار.

وأردف حسام المندوه: هناك مفاوضات مع سامسون ولم يتم حل الأمر ولا توجد مشكلة، ونحاول الوصول لاتفاق يرضي الطرفين.

واختتم حسام المندوه: الكل يتحدث عن مشكلات كرة القدم فقط، لكن هناك أزمات في مختلف اللعبات والملفات، ونسير بخطى ثابتة لحل كل هذه المشكلات

حسام المندوه: الفوز بالسوبر الإفريقي لا يمكن أن ينسينا أزمات الزمالك

وقال حسام المندوه إن اللحظة الحالية لحظة انتصار وسعادة، لكننا نسعى للوقوف على أرض صلبة، وهناك تخطيط لحصد جميع البطولات التي ندخلها.

وأضاف حسام المندوه، في تصريحات لبرنامج لعبة والتانية مع الإعلامي كريم رمزي على إذاعة ميجا إف إم، أنه لا يمكن للسعادة والانتصار والمكافاة المالية أن تنسينا المشكلات والأزمات التي يُعاني منها الزمالك.

وتابع حسام المندوه: نسير على نفس النهج بتحقيق أفضل الأهداف الممكنة من أجل أن نصيب الهدف، وهدفنا تدعيم الفريق الأول بالاتفاق مع جوزيه جوميز.

واختتم حسام المندوه: نسعى من خلال أحمد سليمان المشرف على الكرة، أن نضم لاعبين مميزين بمقابل معقول، من أجل أن نتمكن من الإيفاء بوعودنا والبعض يكون قلق من الزمالك.

جوزيه جوميز

حسام المندوه: مكافأة السوبر الإفريقي لا يمكنها حل مشكلات الزمالك لكن جزء منها.

وقال حسام المندوه، إن مجلس الإدارة يسير على الحبل ولو خسر المباراة لكانت الأمور مختلفة تماما.

وأضاف حسام المندوه، أن الأزمات ما زالت مستمرة، لكن النادي يخطو خطوات مستمرة تصل به إلى الحل، وهدفنا أن نكون كتلة واحدة لحل جميع الأزمات.

وتابع حسام المندوه: مكافأة السوبر الإفريقي مميزة لكن متطلباتنا كانت تقارب 3 مليارات جنيه، ومطلوب مننا أمور كثيرة، ومكافأة السوبر جاءت في وقتها ولها أهمية لكنها لن تحل مشكلات الزمالك لكن ستحل جزء منها.

حسام المندوه: نقدر المنافسين دائمًا.. ولدينا معركة بعد 10 أيام

قال حسام المندوه أمين صندوق نادي الزمالك، إن الزمالك لديه بطولة هامة حاليًا، وهي بطولة السوبر المصري الرباعي بالإمارات.

وأضاف حسام المندوه، في تصريحات لبرنامج لعبة والتانية مع الإعلامي كريم رمزي على إذاعة ميجا إف إم، أن جميع الأندية المشاركة في السوبر الرباعي ستأخذ احتياطاتها بعد فوز الزمالك، لذلك ستكون هناك عدة صعوبات.

وتابع حسام المندوه: نقدر المنافسين دائمًا، على عكس بعض المنافسين، ولدينا معركة بعد نحو أسبوعين نحتاج للانتصار فيها من أجل حل جزء آخر من المشكلة.