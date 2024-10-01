قرعة تصفيات أمم إفريقيا للشباب، مصر تواجه المغرب في الجولة الأولى

أجريت، منذ قليل، قرعة تصفيات أمم إفريقيا للشباب مواليد 2005 التي تستضيفها مصر.

وأسفرت القرعة عن مواجهة المنتخب الوطني بقيادة البرازيلي روجيرو ميكالي نظيره المغربي في الجولة الأولى.

وتقام التصفيات بين أندية شمال إفريقيا في مدينة السويس من 14 نوفمبر حتى 26 من نفس الشهر.

قرعة تصفيات أمم إفريقيا للشباب التي تستضيفها مصر

الجولة الأولى يوم 14 نوفمبر

ليبيا ضد تونس

مصر ضد المغرب

الجولة الثانية 17 نوفمبر

تونس ضد المغرب

الجزائر مع مصر

الجولة الثالثة 20 نوفمبر

ليبيا ضد مصر

الجزائر مع المغرب

الجولة الرابعة 23 نوفمبر

تونس ضد الجزائر

المغرب مع ليبيا

الجولة الأخيرة 26 نوفمبر

الجزائر ضد ليبيا

مصر ضد تونس

سيتأهل فريقان لنهائيات كأس أمم أفريقيا للشباب والتي تقام في فبراير 2025.