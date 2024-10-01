بالأرقام، إمام عاشور يدخل دوامة المقارنات بين القطبين

تقارن جماهير كرة القدم المصرية بين مستوى إمام عاشور مع الزمالك فريقه السابق، ومستواه الحالي مع النادي الأهلي.

وألمحت بعض جماهير الزمالك أن إمام عاشور ظهر بمستوى أفضل عندما كان يرتدي التيشيرت الأبيض من الناحية الفنية والبدنية والتركيز داخل الملعب عن ما يقدمه مع الأهلي في الوقت الراهن.

وترى بعض جماهير الزمالك أن برغم حصد إمام عاشور 4 بطولات في موسمه الأول مع الأهلي إلا أن اللاعب لم يقدم أعلى مستوياته.

فيما أشادت بعض جماهير الأهلي بمستوى إمام عاشور خلال موسمه الأول مع القلعة الحمراء وترى أن مثل هذه المقارنات لا فائدة منها وغير صحيحة على الإطلاق.

وتشير بعض جماهير الأهلي أن إمام عاشور كان مساهما في حصد البطولات وقدم أداءً مميزا مع الأهلي.

فيما قارنت بعض جماهير الكرة على مواقع التواصل الاجتماعي بين الكتلة العضلية لـ إمام عاشور عندما كان لاعبا في الزمالك، بالوقت الحالي مع النادي الأهلي مؤكدين من وجهة نظرهم أن الكتلة العضلية للاعب قلت كثيرا منذ انضمامه للأحمر عن سابق عهده في ميت عقبة.

وفي السطور التالية تعرض "فيتو" مقارنة رقمية بين إمام عاشور مع الزمالك والأهلي.

إمام عاشور في الزمالك vs الأهلي

إمام عاشور مع الزمالك:

إمام عاشور مع الزمالك خاض 102 مباراة في جميع البطولات بواقع 7515 دقيقة.

ساهم خلال الـ 102 مباراة في المساهمة بـ 26 هدفا بواقع تسجيل 15 هدفا وصناعة 11 هدفا.

وتلقى إمام عاشور مع الزمالك 17 بطاقة صفراء وبطاقتين حمراء.

وحقق إمام عاشور مع الزمالك 5 بطولات وهم 2 دوري ممتاز و2 كأس مصر وبطولة السوبر المصري

ووفقا للأرقام، فإن إمام عاشور يساهم مع الزمالك بهدف كل 289 دقيقة تقريبا.

إمام عاشور مع الأهلي:

خاض إمام عاشور مع النادي الأهلي حتى الآن 49 مباراة في جميع البطولات بواقع 3534 دقيقة.

ساهم خلال الـ 49 مباراة بـ 21 هدفا بواقع تسجيل 11 هدفا وصناعة 10 أهداف.

وتلقى إمام عاشور 4 بطاقات صفراء فيما لم يطرد مع النادي الأهلي.

ووفقا للأرقام، فإن إمام عاشور يساهم مع الأهلي بهدف كل 168 دقيقة.

وحقق مع الأهلي 4 بطولات وهم دوري أبطال أفريقيا والدوري الممتاز والسوبر المصري وكأس مصر بالإضافة إلى برونزية كأس العالم للأندية.