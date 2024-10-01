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رياضة

الزمالك يرفض احتراف حسام عبد المجيد

حسام عبد المجيد
حسام عبد المجيد

رفض مسئولو نادي الزمالك فكرة احتراف حسام عبد المجيد مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في الموسم الجديد وتمسك النادي الأبيض باستمرار اللاعب وعدم رحيله بعد تلقيه عدة عروض للاحتراف. 

وأعلن مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب عن التعاقد مع جيفرسون كوستا من غينيا بيساو  مدافع أكاديمية كاستلو برانكو، والذي يحمل الجنسية البرتغالية أيضًا  لمدة أربعة مواسم خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ووقع كوستا على عقود الانتقال لنادي الزمالك بعدما اجتاز الكشف الطبي الذي خضع له

وأنهى مسؤولو الزمالك قيد اللاعب تحت السن خاصة وأنه مواليد 2005، كما تم قيده بالقائمة الأفريقية للفريق.

وكان الزمالك تعاقد في الفترة الماضية مع المغربي محمود بنتايك ظهير أيسر فريق سانت إتيان الفرنسي لمدة موسم على سبيل الإعارة مع وجود بند بأحقية الشراء، كما تعاقد النادي مع الفلسطيني عمر فرج مهاجم فريق أيك السويدي لمدة أربعة مواسم والبولندي كونراد ميشالاك على سبيل الإعارة ومحمد حمدي ظهير أيسر إنبي لمدة موسم على سبيل الإعارة والسنغالي سيدي ندياي لمدة أربعة مواسم.

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