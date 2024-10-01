وسام أبو علي يوجه رسالة مؤثرة لعائلته في لبنان

علق وسام أبو علي، نجم النادي الأهلي، على الأحداث الجارية في لبنان وفلسطين من خلال رسالة نشرها عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

ونشر أبو علي إستوري على إنستجرام وكتب: “عادة لا أريد التعليق كثيرا على السياسة، حتى لو كان موضوعا خاصا ولكن عائلتي بأكملها عالقة في لبنان، مع الضربات الجوية، والحرب على رؤوسهم”.

وأضاف: “ليس لديهم مكان يذهبون إليه، ولا مكان للاختباء، في كل دقيقة يشعرون وكأنه زلزال تحتهم”.

واختتم: “لذا يرجى الصلاة من أجل عائلتي، وجميع اللبنانيين والفلسطينيين، هذا أقل ما يمكننا القيام به لجميع الأشخاص العالقين في الحياة أو الموت، شكرا”.

حقيقة غضب سامي قمصان بعد تجريده من اختصاصات مدير الكرة بالأهلي

وكشف مصدر داخل النادي الأهلي حقيقة غضب سامي قمصان مدرب فريق الكرة الأول بعد قرار محمود الخطيب رئيس النادي بسحب اختصاصات مدير الكرة منه.

وقال المصدر: قمصان لم يغضب على الإطلاق، وتقبل الأمر خاصة وأنه كان يعلم أنها مرحلة مؤقتة بشأن الجمع بين منصبه كمدرب عام وقائم بأعمال مدير الكرة.

وأوضح أن قمصان سيعود إلى التفرغ من جديد لعمله الفني بعد تسليم جميع الملفات إلى محمد رمضان الذي تم تنصيبه مديرا رياضيا للنادي باختصاصات مدير الكرة.

وبين المصدر أن قمصان قبل التكليف من لجنة التخطيط في وقت سابق بعد رحيل خالد بيبو، والآن ملتزم أيضا بقرار النادي بشأن عودته إلى منصبه بشكل طبيعي.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لخوض منافسات كأس السوبر المحلي في الإمارات.

وأغلق الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ملف خسارة السوبر الإفريقي أمام الزمالك مساء الجمعة الماضي.

موعد مباراة الأهلي القادمة

ويعود النادي الأهلي للمسابقات المحلية، خلال الفترة المقبلة بعد انتهاء المنافسة القارية، حيث سيشارك الفريق في بطولة كأس السوبر المصري، المقرر إقامتها في الإمارات خلال الفترة من 20 الي 24 أكتوبر الجاري، ومن المقرر إقامة بطولة السوبر المصري في الإمارات.

وخسر النادي الأهلي لقب السوبر الإفريقي أمام الزمالك بركلات الترجيح بنتيجة 4ـ3 بعد انتهاء وقت المباراة الأصلي بالتعادل 1ـ1 في اللقاء الذي جمع بينهما الجمعة على ملعب المملكة “أرينا".