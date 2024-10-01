غزل المحلة يواصل استعداداته للموسم المقبل بمواجهة الاتحاد السكندري غدا

يواجه فريق غزل المحلة نظيره الاتحاد السكندري في اللقاء الودي المقرر أن يجمع بينهم غدا الأربعاء على ملعب ستاد الإسكندرية وذلك في إطار استعدادات الفريقين للمشاركة في الدوري الممتاز الموسم المقبل.

ومن المقرر أن يخوض فريق المحلة عدد من اللقاءات الودية خلال الفترة المقبلة بخلاف لقاء الاتحاد السكندري حيث سيواجه كل من طلائع الجيش، البنك الأهلي، الجونة لتجهيز اللاعبين بالشكل الأمثل لمنافسات الموسم المقبل.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بالنادي غزل المحلة بقيادة أحمد عيد عبد الملك خسر أمام فريق سموحة بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما أمس الاثنين على ستاد الإسكندرية.

غزل المحلة يفوز على التحدي الليبي

وفاز نادي غزل المحلة على فريق التحدي الليبي بهدفين مقابل هدف، في المباراة الودية التي أقيمت بينهما على ملعب السادس من أكتوبر، ضمن استعدادات زعيم الفلاحين للمشاركة في الدوري الممتاز.

وسجل هدفي غزل المحلة محمد حمدي زكي المنضم حديثا للفريق في الدقيقتين 1، 20 من الشوط الأول، فيما سجل هدف التحدي الليبي اللاعب أحمد ياسر من علامة الجزاء في الدقيقة 18.

غزل المحلة يعلن ضم إبراهيم حسن

وأعلن نادي غزل المحلة الصاعد حديثا إلى الدوري الممتاز تعاقده رسميا مع إبراهيم حسن لاعب الزمالك والبنك الأهلي السابق لتدعيم صفوف الفريق استعدادا للمشاركة الموسم المقبل في بطولة الدوري الممتاز.

ونشر غزل المحلة عبر صفحته علي فيسبوك فيديو لإعلان تعاقده مع إبراهيم حسن وكتبت " سيداتي آنساتي سادتي، أنتم على موعد السحر والمتعة على مسرح المحلة، الساحر إبراهيم حسن محلاوي.

غزل المحلة يتعاقد رسميا مع بن شرقي لافيينا لمدة 4 سنوات

ونجح نادي غزل المحلة رسميا في التعاقد مع محمد أشرف الشهير بـ بن شرقي لاعب خط وسط فريق لافيينا لمدة 4 سنوات قادمة، وذلك في إطار تدعيم صفوف الفريق استعدادا للمشاركة الموسم المقبل في الدوري الممتاز.