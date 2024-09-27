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رياضة

غزل المحلة يواصل تدريباته استعدادا للمشاركة بالدوري الممتاز

مران غزل المحلة
مران غزل المحلة

واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي غزل المحلة تدريباته الجماعية بقيادة المدير الفني أحمد عيد عبد الملك على ملعب النادي الفرعي اليوم  الجمعة، استعدادا لخوض منافسات الموسم المقبل.

ويستعد نادي غزل المحلة للمشاركة في الدوري الممتاز خلال الموسم الكروي الجديد بعدما تأهل مع دوري المحترفين بعد احتلال المركز الثاني خلف بتروجيت الذي جاء في المركز الأول. 

غزل المحلة يفوز على التحدي الليبي 

 وفاز نادي غزل المحلة على فريق التحدي الليبي بهدفين مقابل هدف، في المباراة الودية التي أقيمت بينهما على ملعب السادس من أكتوبر، ضمن استعدادات زعيم الفلاحين للمشاركة في الدوري الممتاز. 

 وسجل هدفي غزل المحلة محمد حمدي زكي المنضم حديثا للفريق في الدقيقتين 1، 20 من عمر الشوط الأول، فيما سجل هدف التحدي الليبي اللاعب أحمد ياسر من علامة الجزاء في الدقيقة 18.  

غزل المحلة يعلن ضم إبراهيم حسن 

 وأعلن نادي غزل المحلة الصاعد حديثا إلي الدوري الممتاز تعاقده رسميا مع إبراهيم حسن لاعب الزمالك والبنك الأهلي السابق لتدعيم صفوف الفريق استعدادا للمشاركة الموسم المقبل في بطولة الدوري الممتاز. 

ونشر غزل المحلة عبر صفحته علي فيسبوك فيديو لإعلان تعاقده مع إبراهيم حسن وكتبت " سيداتي آنساتي سادتي، أنتم على موعد السحر والمتعة على مسرح المحلة، الساحر إبراهيم حسن محلاوي. 

غزل المحلة يتعاقد رسميا مع بن شرقي لافيينا لمدة 4 سنوات

ونجح نادي غزل المحلة رسميا في التعاقد مع  محمد أشرف الشهير بـ بن شرقي لاعب خط وسط فريق لافيينا لمدة 4 سنوات قادمة، وذلك في إطار تدعيم صفوف الفريق استعدادا للمشاركة الموسم المقبل في الدوري الممتاز.  

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