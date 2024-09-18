رئيس غزل المحلة: خبير أجنبي للحكام الموسم المقبل

غزل المحلة، قال وليد خليل رئيس نادى غزل المحلة، إن الموسم المقبل وبعد المقبل سيكون بشكل استثنائى مؤكدًا أنه بعد موسمين ستعود مسابقة الدورى بشكلها الطبيعى.

خلاف حول عدد الفرق الهابطة

أكد خليل خلال تصريحات تلفزيونية: "كنا بنحاول بقدر الإمكان هبوط فريق واحد ويصعد 3 فرق والسنة اللى بعد الجاية يبقوا عشرين فريق في الدورى لكن تم الاتفاق على هبوط فريقين وصعود ثلاثة في النهاية".

توصلنا لأفضل الحلول في شكل الدوري

وأكمل رئيس نادى غزل المحلة: "كان فيه توافق على شكل الدورى الممتاز الجديد وهذا احسن الحلول الموجودة عشان نصلح الوضع العام والموسم المقبل وبعد المقبل سيكون استثنائى وبعدها يعود الدورى بشكله الطبيعى".

خبير أجنبي للجنة الحكام

واختتم رئيس نادى غزل المحلة تصريحاته قائلا:" هناك خبير أجنبى لرئاسة لجنة الحكام الموسم المقبل"