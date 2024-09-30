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رياضة

وديا، سموحة يفوز علي غزل الملحة بهدف استعدادا للدوري الممتاز (صور)

غزل المحلة أمام سموحة
غزل المحلة أمام سموحة

خسر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي غزل المحلة بقيادة أحمد عيد عبد الملك أمام فريق سموحة بهدف دون رد،  في المباراة التي جمعت بينهم عصر اليوم الاثنين علي ستاد الإسكندرية، وذلك في إطار استعدادات الفريقين لبطولة الدوري الممتاز. 

ومن المقرر أن يخوض فريق عدد من اللقاءات الودية خلال الفترة المقبلة أمام كلا من الاتحادد السكندري، طلائع الجيش، البنك الأهلي، الجونة لتجهيز الللاعبين بالشكل الأمثل لمنافسات الموسم المقبل. 

غزل المحلة يفوز على التحدي الليبي 

وفاز نادي غزل المحلة على فريق التحدي الليبي بهدفين مقابل هدف، في المباراة الودية التي أقيمت بينهما على ملعب السادس من أكتوبر، ضمن استعدادات زعيم الفلاحين للمشاركة في الدوري الممتاز. 

وسجل هدفي غزل المحلة محمد حمدي زكي المنضم حديثا للفريق في الدقيقتين 1، 20 من عمر الشوط الأول، فيما سجل هدف التحدي الليبي اللاعب أحمد ياسر من علامة الجزاء في الدقيقة 18.  

غزل المحلة يعلن ضم إبراهيم حسن 

وأعلن نادي غزل المحلة الصاعد حديثا إلي الدوري الممتاز تعاقده رسميا مع إبراهيم حسن لاعب الزمالك والبنك الأهلي السابق لتدعيم صفوف الفريق استعدادا للمشاركة الموسم المقبل في بطولة الدوري الممتاز. 

ونشر غزل المحلة عبر صفحته علي فيسبوك فيديو لإعلان تعاقده مع إبراهيم حسن وكتبت " سيداتي آنساتي سادتي، أنتم على موعد السحر والمتعة على مسرح المحلة، الساحر إبراهيم حسن محلاوي. 

غزل المحلة يتعاقد رسميا مع بن شرقي لافيينا لمدة 4 سنوات

ونجح نادي غزل المحلة رسميا في التعاقد مع  محمد أشرف الشهير بـ بن شرقي لاعب خط وسط فريق لافيينا لمدة 4 سنوات قادمة، وذلك في إطار تدعيم صفوف الفريق استعدادا للمشاركة الموسم المقبل في الدوري الممتاز.  

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