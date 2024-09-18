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رياضة

غزل المحلة يعلن ضم نجم الزمالك السابق ( فيديو)

إبراهيم حسن
إبراهيم حسن

أعلن نادي غزل المحلة الصاعد حديثا إلي الدوري الممتاز تعاقده رسميا مع إبراهيم حسن لاعب الزمالك والبنك الأهلي السابق لتدعيم صفوف الفريق استعدادا للمشاركة الموسم المقبل في بطولة الدوري الممتاز. 

ونشر غزل المحلة عبر صفحته علي فيسبوك فيديو لإعلان تعاقده مع إبراهيم حسن وكتبت " سيداتي آنساتي سادتي , أنتم على موعد السحر والمتعة على مسرح المحلة، الساحر إبراهيم حسن محلاوي. 

 

غزل المحلة يتعاقد رسميا مع بن شرقي لافيينا لمدة 4 سنوات

ونجح نادي غزل المحلة رسميا في التعاقد مع  محمد أشرف الشهير بـ بن شرقي لاعب خط وسط فريق لافيينا لمدة 4 سنوات قادمة، وذلك في إطار تدعيم صفوف الفريق استعدادا للمشاركة الموسم المقبل في الدوري الممتاز.  

  

غزل المحلة يعلن ضم محمد أشرف لاعب البلدية 3 مواسم 

وأعلن نادي غزل المحلة في بيان رسمي، تعاقده مع محمد أشرف لاعب نادي بلدية المحلة لمدة 3 مواسم، وذلك في إطار تدعيم صفوف الفريق استعدادا للمشاركة في الدوري الممتاز. 

وقال النادي في بيان له إنه في حضـور المهندس وليد خليل رئيس مجلس إدارة شركة غزل المحلة لكرة القدم ,والمهندس تامر خليل  نائب رئيس النـادي والمنسق العام , والكابتن وائل حبيب  مدير إدارة التخطيط والتعاقدات، والكابتن عمر سعد  مدير شئون اللاعبين أنهى الفريق إجراءات ضم اللاعب محمد أشرف جناح أيمن نادي بلدية المحلة بعقد ثلاث سنوات، أشرف البالغ من العمر ٢٦ عامًا شارك مع البلدية في ١٦ مباراة أحرز خلالها هدفين.

غزل المحلة يتعاقد مع أحمد حكم مدافع سموحة 

وأعلن نادي غزل المحلة تعاقده مع أحمد حكم مدافع نادي سموحة لمدة موسم على سبيل الإعارة مع وجود بند أحقية الشراء، وذلك في إطار تدعيم صفوف زعيم الفلاحين استعدادا للموسم المقبل ولمشاركة في الدوري الممتاز. 

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