محافظ بني سويف يتابع فعاليات مبادرة "بداية" بقرية إبشنا (صور)

تابع الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، اليوم الثلاثاء، الفعاليات والأنشطة التي يتم تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية «بداية جديدة لبناء الإنسان»، في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالاستثمار في العنصر البشري، من خلال تنفيذ عدد من البرامج والأنشطة والخدمات المتنوعة، التي يستفيد منها مختلف الشرائح والفئات العمرية، بهدف تنمية الإنسان.

محافظ بني سويف يتابع فاعليات مبادرة بناء الإنسان

مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان

جاء ذلك خلال زيارته قرية إبشنا مركز بني سويف لمتابعة الجهود والأنشطة التي تتم تفعيلا للمبادرة، وتشرف على تنظيمها لجنة التنمية البشرية «برئاسة نائب المحافظ بلال حبش» بمشاركة العديد من الجهات التنفيذية والرسمية ومؤسسات المجتمع المدني والمجالس القومية وفي مقدمتها: الصحة، الشباب والرياضة، التضامن، الأوقاف، الثقافة، السياحة، التربية والتعليم، العمل، شركة مياه الشرب والصرف الصحي، الزراعة، التموين، الأزهر،مطرانية بني سويف، المجلس القومي للمرأة، المجلس القومي للسكان، القومي للأمومة والطفولة، التأمين الصحي، الطب البيطري، هيئة تعليم الكبار، الإسعاف، جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، الجمعية المصرية لتنظيم الأسرة، جمعية صناع الحياة، جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وحدة السكان.

محافظ بني سويف يتابع فاعليات مبادرة بناء الإنسان

وتفقد المحافظ جانبا من فعاليات المبادرة بمركز شباب المدينة، وتضمنت أنشطة للشباب والرياضة (مشروع خدمة عامة، مسابقة دينية لحفظ القرآن الكريم، ورشة عمل عن دور السلطات التنفيذية المصرية، تدريبات كرة طائرة وكاراتيه وقدم).

من حقك تنظمي.. حملة تنشيطية ببني سويف

وعلى الصعيد الصحي، تفقد سير العمل بالعيادة المتنقلة التي تنفذها مديرية الصحة ضمن أنشطتها وتشمل عيادة تنظيم الأسرة، في إطار الحملة التنشيطية «من حقك تنظمي» لتقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، بجانب عيادة للعلاج الطبيعي وحملة توعوية لطلاب المدارس عن تشوهات العامود الفقري وندوة أخرى عن مبادرة الألف يوم ذهبية، وتطعيمات للأطفال وطلاب المدارس.

محافظ بني سويف يتابع فاعليات مبادرة بناء الإنسان

فيما شملت أنشطة وجهود قطاع التضامن: تسليم فيز تكافل وكرامة، ندوة تثقيفية للسيدات عن المشروطية الصحية، واستكمال أوراق لمشروعات مرأة ريفية، وتوزيع حقائب ومستلزمات دراسية، ومواد غذائية وتسليم هدايا لأطفال من حفظة القرآن الكريم، وتسليم قروض للمستفيدين بالتعاون مع الهيئة الإنجيلية، سداد رسوم مصروفات دراسية لعدد من التلاميذ، والاشتراك مع مؤسسة مصر الخير في تطوير ورفع كفاءة عشرات المنازل والتعاون مع الصحة في تنفيذ قافلة طبية، في حين شاركت وحدة السكان بعمل تدريبات وتوعية وبعض الأنشطة والندوات ضمن مبادرات: ألف قائد سكاني، تحدث معه، ومبادرة بناء.

ندوة إرشادية عن محصول القمح ببني سويف

من جانب آخر، قامت مديرية الأوقاف والمنطقة الأزهرية بعمل ندوات دينية عن الانتماء وترسيخ القيم والمبادئ في نفوس الطلاب ونشاط كشفي لطلاب الأزهر، فيما قامت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأنشطة تفاعلية وعرض رسائل توعية خاصة بترشيد استهلاك المياه، وقامت الزراعة بعقد ندوة إرشادية عن أهم عمليات الخدمة لمحصول القمح، بجانب معرض للأعلاف والمُخصبات والأسمدة والعسل الأبيض، بينما قامت التموين بعمل باكية للسلع الغذائية المخفضة، وسيارة محملة بأسطوانات غاز.

محافظ بني سويف يتابع فاعليات مبادرة بناء الإنسان

وقامت الكنيسة المطرانية بمدينة بني سويف وتوابعها بتنظيم ندوة توعوية عن أضرار وخطورة إدمان الميديا ووسائل التواصل الاجتماعي، فيما قام المجلس القومي للمرأة بعمل تدريبات على حرفة الخرز وتسليم بطاقات رقم قومي للسيدات من الفئات الأولى بالرعاية،بجانب تقديم توعية قانونية من خلال محاميات مكتب شكاوى المرأة للتعريف باهم الخدمات التي يقدمها المكتب بالفرع.

ندوة توعوية عن المشكلة السكانية ببني سويف

فيما عقد المجلس القومي للسكان ندوة توعوية عن المشكلة السكانية وآثارها والتنسيق مع الثقافة لعقد صالون ثقافي، وقام المجلس القومي للأمومة والطفولة بعقد ندوة عن التربية الإيجابية، فيما شارك التأمين الصحي بعمل مبادرات توعوية وفحوصات لطلاب المدارس عن الوقاية من الإصابة بأمراض الأنيميا والتقزم والسمنة وفيروس C، وقام الطب البيطري بعقد ندوة إرشادية لتوعية المواطنين بأهمية التحصينات الوقائية في الحفاظ على الثروة الحيوانية، وتنظيم قافلة علاجية مجانية بوحدة إبشنا البيطرية.

محافظ بني سويف يتابع فاعليات مبادرة بناء الإنسان

وشارك فرع الهيئة العامة لتعليم الكبار بتنظيم فصول لعقد امتحانات فورية للدراسين وتسليم عدد من الشهادات للمتحررين من الأمية،بينما شارك جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بعرض الخدمات المالية وغير المالية المقدمة من الجهاز، والتوعية بمزايا وحوافز القانون 152 لسنة 2020 الخاص بالمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

سلامتك تهمنا.. ندوة توعوية ببني سويف

في حين شاركت الثقافة بصالون ثقافي وعرض وورش فنون تشكيلية لتطوير مهارات الطلاب والشباب واكتشاف المواهب، وقامت مديرية العمل بعقد ندوة توعية بعنوان «سلامتك تهمنا» ومكتب لتلقي الشكاوى العمالية وطلبات التشعيل، بينما شاركت الإدارة العامة للسياحة بديوان عام المحافظة، بعمل ندوة توعوية عن أهم المعالم السياحية والأثرية وجهود المحافظة لتنشيط السياحة الداخلية، بحانب توزيع كتيبات وبورشور عن أهم المقاصد والمواقع الأثرية والسياحية بالمحافظة.

محافظ بني سويف يتابع فاعليات مبادرة بناء الإنسان

وشاركت مديرية التربية والتعليم بحزمة من الأنشطة، تمثلت في إقامة معرض أنشطة طلابية وصحافة مدرسية وإلقاء قصائد شعر وزجل في حب الوطن، وكلمات إذاعية عن المبادرة الرئاسية «بداية»، وعروض كاراتيه وألعاب صغيرة وتمارين ومباراة كرة قدم خماسي،عمل مسابقة نجوم القراءة وعرض بعض الفقرات الفنية لعدد من المواهب في التمثيل والغناء وإلقاء الشعر وحفظ القرآن.