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محافظ بني سويف يشهد الجلسة الافتتاحية لمهرجان النباتات الطبية والعطرية

محافظ بني سويف بمهرجان
محافظ بني سويف بمهرجان النباتات الطبية والعطرية، فيتو

شارك الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، في افتتاح الدورة الثالثة لمهرجان  النباتات الطبية والعطرية، والذي تستضيفه محافظة الفيوم.

جاء ذلك بحضور: الدكتور بلال حبش نائب محافظ بني سويف، واللواء شريف صالح رئيس هيئة تنمية الصعيد، والدكتور علاء عزوز  رئيس قطاع الإرشاد الزراعي"نائبًا "عن وزير الزراعة، والمهندس هشام الهلباوي نائبا عن وزير التنمية المحلية، و"أندرياس روب" رئيس تكتل مشروعات تنمية القطاع الخاص بالوكالة الألمانية للتعاون الدولي (Giz)، المهندس حلمي أبو العيش رئيس مجموعة سيكم ورئيس مجلس أمناء جامعة هيلوبوليس، والمهندس طارق أبو بكر رئيس لجنة النباتات الطبية والعطرية بالمجلس التصديري  للحاصلات الزراعية، رئيس اللجنة المنظمة للمهرجان، وممثلى وزارتي الزراعة والتجارة والصناعة.

 

مهرجان النباتات الطبية والعطرية بالفيوم

ويهدف المؤتمر ـ الذي يُعقد على مدار يومي الاثنين والثلاثاء ـ إلى إلقاء الضوء على التحديات التي تواجه هذا القطاع وتعزيز الميزة التنافسية في مصر من خلال الترويج للمنتجات العضوية شبه العضوية الأمنة، بالإضافة إلى تعزيز قدرات المزارعين وحملات التوعية حول أهمية الممارسات الزراعية النظيفة، وإضافة القيمة لمنتجات النباتات الطبية والعطرية من خلال "تحسين جودة الزراعة، والمواد النباتية، ومعالجة المواد المستخدمة" والعلامات التجارية المصرية للنباتات الطبية والعطرية، وآلات الصناعة، والحلول الخضراء الذكية وكفاءة الطاقة، والمنصات الرقمية للإرشاد، والخدمات المالية والتسويق، وضمان الجودة والامتثال المعايير، وتمكين المرأة في القطاع.

 

كما يتيح المهرجان فرصة الحوار المستدام بين الجهات الفاعلة الرئيسية في صناعة النباتات الطبية والعطرية "المصنعين والمصدرين والمنتجين والباحثين والأكاديميين والقطاع المصرفي وممثلي الحكومة وصانعي السياسات وكذلك الجمعيات الزراعية "ممثلي المزارعين" بهدف إحداث تاثير إيجابي على تحسين سبل دخل صغار المزارعين من النباتات الطبية والعطرية من خلال السماح لهم بالمشاركة في الزراعات التعاقدية والالتقاء بالمصنعيين والمصدرين.

 

ندوات وخدمات بقطاع النباتات الطبية والعطرية 

وتتضمن فعاليات المؤتمر عقد جلسات ومحاضرات علمية، وعرض تقنيات وخدمات زراعة النباتات الطبية والعطرية، وندوات علمية متخصصة لتسليط الضوء على أهم الموضوعات الخاصة بالنباتات الطبية والعطرية في العالم بشكل عام، وفي مصر بشكل خاص، مع التركيز على الجديد في عمليات الإنتاج والتصنيع، والتعرف على متطلبات الأسواق الخارجية، وأهم المعوقات التي تواجه القطاع.

 

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