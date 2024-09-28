السبت 28 سبتمبر 2024
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محافظات

مبادرة بناء الإنسان، محافظ بني سويف يناقش نتائج حملة تنظيم الأسرة

محافظ بني سويف ووكيل
محافظ بني سويف ووكيل الصحة

ناقش الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، مع وكيل وزارة الصحة، الدكتورة سماح جاد، نتائج المرحلة الثانية من الحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة، التي نُفذت في الفترة من 21 إلى 26 سبتمبر الجاري، الحملة تأتي ضمن المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، وتهدف إلى تقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية مجانًا في مدن وقرى المحافظة، من خلال المستشفيات والوحدات الصحية والعيادات المتنقلة.

 

 119 وحدة صحية بحملة تنظيم الأسرة 

وشملت الحملة إدارات صحية في بني سويف، ناصر، الفشن، والواسطى، حيث تم تشغيل 119 وحدة صحية ثابتة، بالإضافة إلى 8 عيادات متنقلة وُجهت إلى 39 موقعًا محرومًا من الخدمة، استفادت 11,083 سيدة من خدمات الحملة في مرحلتها الثانية، حيث حصلت 9,828 منهن على وسائل تنظيم الأسرة، وتنوعت الوسائل المستخدمة ما بين الحبوب، الحقن، اللوالب، والكبسولات تحت الجلد، بالإضافة إلى وسائل أخرى. كما تم إجراء 240 فحص سونار، و795 كشف نساء، ومتابعة حمل، إلى جانب تقديم خدمات إزالة اللوالب وتركيب الكبسولات.

 

ندوات توعوية حول الصحة الإنجابية

أشادت وكيل صحة بني سويف، بالجهود المبذولة في الحملة، مؤكدة أن المرحلة الأولى من الحملة شهدت استفادة 5,211 سيدة، ليصل إجمالي المستفيدات من المرحلتين إلى 16,294 سيدة، موضحًة أن الحملة لم تقتصر على تقديم خدمات تنظيم الأسرة فقط، بل شملت أيضًا تنظيم ندوات توعوية حول الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة، كما أقيمت معارض لمنتجات نوادي المرأة في الوحدات الصحية، بهدف تعزيز التوعية المجتمعية وزيادة الوعي بأهمية التخطيط الأسري.

يُذكر أن الحملة أُجريت وسط تطبيق صارم للإجراءات الوقائية، حرصًا على صحة وسلامة المستفيدات والعاملين، وتستهدف تعزيز الوعي بأهمية تنظيم الأسرة في بناء المجتمع.

 

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