محافظ بني سويف يتابع تدريب المقبولين بالمرحلة الثالثة لمسابقة 30 ألف معلم

تابع الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، اليوم الأحد، سير أعمال برنامج تدريبي لتأهيل المعلمين والمعلمات المقبولين بالمرحلة الثالثة ضمن مسابقة 30 ألف معلم.

وبدأت فعاليات التدريب يوم الأحد، ومن المقرر أن تستمر حتى الأربعاء المقبل، ويتم تنفيذ التدريب التربوي في عدد من المدارس والمنشآت التعليمية ببني سويف، بما في ذلك مدرسة الشهيد كمال طعمه الثانوية ونادي المعلمين، بالإضافة إلى مدرسة الصناعات الميكانيكية.

وأكد وكيل الوزارة، هاني عنتر، أن التدريب يهدف إلى إكساب المعلمين المعرفة والمهارات اللازمة لممارسة عملية التعليم والتعلم بمنظومة جديدة مطورة، مشيرًا إلى توفير كافة أوجه الدعم الفني والتسهيلات الضرورية لتحقيق أقصى استفادة من البرنامج.

وأضافت مدير إدارة التدريب، غادة عبد الرؤوف، أن البرنامج يستهدف تأهيل أكثر من 860 معلمًا ومعلمة عبر أكثر من 40 قاعة تدريبية، مشيرة إلى أن الحقيبة التدريبية تشمل محاور متنوعة تغطي الجدارات والدمج التعليمي، التعلم المتمركز حول المتعلم، الذكاء الاصطناعي، وأنشطة التوكاتسو والمحتوى الرقمي والمهارات الحياتية.