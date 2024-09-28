محافظ بني سويف يتابع الموقف التنفيذي لـ 57 مشروعًا بالأبنية التعليمية

تابع الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، خلال اجتماعه مع مدير فرع هيئة الأبنية التعليمية ببني سويف، المهندس محمد ياسين، الموقف التنفيذي لـ 57 مشروعًا يجري تنفيذها لدعم قطاع التعليم بالمحافظة.

وتأتي هذه المشروعات ضمن خطة الدولة الخدمية والتنموية، وتهدف إلى تحسين وتطوير البنية التحتية للتعليم، في إطار حرص المحافظة على تعزيز الخدمات الحيوية التي تخدم المواطنين، حيث يعد التعليم من أهم القطاعات التي تحظى بأولوية قصوى.

إحلال وتوسعات بمدارس بني سويف

وخلال الاجتماع، استعرض المهندس محمد ياسين تفاصيل المشروعات الجارية، التي تتنوع بين إنشاءات جديدة، إحلال كلي وجزئي، وتوسعات، بتكلفة تعاقدية تتجاوز 220 مليون جنيه، وتشمل هذه المشروعات إنشاء 20 مدرسة جديدة وتوسعة 360 فصلًا دراسيًا في مختلف قرى ومراكز المحافظة، من بين المدارس التي تشهد أعمالًا تطويرية مدرسة دلهانس الابتدائية، ومدرسة الشهيد طلعت عبد الستار، ومدرسة إهناسيا الرسمية للغات، إضافة إلى مدرسة الشهيد محمود حسن.

إسناد تنفيذ 37 مشروعًا جديدًا

في سياق متصل، تم إسناد تنفيذ 37 مشروعًا جديدًا بإجمالي 557 فصلًا دراسيًا، بقيمة تقارب 584 مليون جنيه، حيث تشمل هذه المشروعات إنشاء مدارس جديدة وتوسعات في عدد من المدارس القائمة مثل مدرسة بني منين الإعدادية، ومدرسة عزبة أحمد عمرو للتعليم الأساسي، ومدرسة الفنت الثانوية العامة، ومدرسة صلاح الدين الأيوبي للتعليم الأساسي، وتأتي هذه المشروعات كجزء من جهود المحافظة المستمرة لتحسين البنية التحتية للتعليم وتلبية احتياجات النمو السكاني وزيادة عدد الطلاب.

من ناحية أخرى، تم الانتهاء من تنفيذ 11 مشروعًا وتسليمها منذ أبريل 2024 حتى سبتمبر الجاري، بإجمالي 183 فصلًا دراسيًا وبتكلفة تجاوزت 106 ملايين جنيه. تضمنت هذه المشروعات توسعات وإحلالات جزئية في عدد من المدارس، مثل مدرسة سنور للتعليم الأساسي بنات، ومدرسة بياض العرب الإعدادية الثانوية، ومدرسة الشهيد علاء جمزة علي إمام للتعليم الأساسي.

في إطار التخطيط المستقبلي، تم طرح 26 مشروعًا جديدًا بإجمالي 405 فصول دراسية، بقيمة تعاقدية تقارب 444 مليون جنيه. تشمل هذه المشروعات توسعات وإحلالات جزئية وصيانة لعدد من المدارس مثل مدرسة الشهيد مجند شرطة محمد أحمد علي، ومدرسة كفر درويش، ومدرسة تلت الابتدائية، بالإضافة إلى إنشاء مدارس جديدة مثل مدرسة دير الحديد، ومدرسة عزبة الحماوي للتعليم الأساسي، حيث تأتي هذه الجهود في إطار خطة شاملة تهدف إلى رفع كفاءة المؤسسات التعليمية وتحسين جودة التعليم في محافظة بني سويف.