الجمعة 27 سبتمبر 2024
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محافظات

محافظ بني سويف يتابع الإجراءات المنفذة استجابة لشكاوى المواطنين

الدكتور محمد هاني
الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف

 ناقش الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، نتائج وجهود متابعة الحلول والإجراءات لتنفيذ التوجيهات المتفق عليها خلال لقاء المواطنين والذي عقد في 18 سبتمبر الجاري، وشهد بحث ومناقشة العديد من طلبات واحتياجات وشكاوى المواطنين في عدد من القطاعات والمرافق الحيوية.

 

محافظ بني سويف يتابع شكاوى ومطالب المواطنين

وأوضحت "مها حميدة" مدير خدمة المواطنين في التقرير الخاص بمتابعة الحلول والإجراءات المنفذة أنه فيما يتعلق بمطلب إحدى السيدات والتي التمست تدخل المحافظ لاتخاذ الإجراءات اللازمة في توفير نفقة حقن دموي خلقي باللسان لنجلهة إحدى السيدات بمنطقة بني عطية، أفادت إدارة العامة للتأمين الصحي أنه تم القيام لاستصدار الموافقات اللازمة من خدمة عملاء القاهرة ليتكفل التأمين الصحي بمبلغ تلك الجلسات. 

 

وفيما يخص مطلب بعض أهالي منطقة محيي الدين والمتضررين من عدم وجود صرف صحي بشارع رقم 4 خلف قاعة شهرزاد، بمحيي الدين، أفادت شركة مياه الشرب والصرف الصحي أنها قامت بالرفع المساحي للمنطقة في سبتمبر الجاري، وتقوم الشركة حاليًا بإعداد المقايسات الفنية التقديرية المقترح التنفيذ على أساسها.

 

الإجراءات المنفذة لاستجابة لشكاوى ومطالب المواطنين

وبالنسبة للشكوى المقدمة من بعض أهالي قرية إهوة من منسوب المياه الجوفية بالشارع الرئيسي، أفادت الهيئة القومية لمياه الشرب بأنه تم تنفيذ شبكات وخطوط طرد بالقرية، وجار إنشاء محطة المعالجة والتي ستنتهي يونيو المقبل، فيما تم تشكيل لجنة من البيئة والوحدة المحلية، وشركة المياه للمرور المستمر على نظافة وتطهير خزانات الصرف الأهلية، وتحرير محاضر للمخالفين.

 

وعن مطلب بعض أهالي قرية الشروق بمركز إهناسيا، فيما يخص إنشاء مدرسة بالقرية تم استعجال رد وزارة الزراعة من قبل إدارة المجالس واللجان، كما أفادت الإدارة أنه تم موافقة الجهات الأمنية على ملف بناء المدرسة وجار استكمال الإجراءات، وفيما يخص طلب أحد المواطنين بقرية النويرة، والذي يلتمس إلغاء شارع يمر في ملكيته ولايوجد ضرر لأي قطعة مجاورة، أفادت إدارة التخطيط بتشكيل لجنة للمعاينة على الطبيعة لفحص طلب المواطن، تمهيدًا للعرض على المجلس التنفيذي في اجتماعه المقبل.

 

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