محافظ بني سويف يشارك في افتتاح معرض النباتات الطبية والعطرية بالفيوم

شارك الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، والدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، في افتتاح معرض النباتات الطبية والعطرية، الذي عرض نماذج متنوعة من هذه النباتات والزيوت والعطور المستخلصة منها.

كما شارك محافظ بني سويف، في تكريم عدد من المزارعين والمصنعين البارزين في مجال النباتات الطبية والعطرية بمحافظات الصعيد، إضافة إلى تكريم الأكاديميين المميزين العاملين في البحث العلمي المتعلق بتطوير هذا القطاع.

افتتاح معرض النباتات الطبية والعطرية

جاء ذلك ضمن مشاركة المحافظين في افتتاح فعاليات النسخة الثالثة لمهرجان النباتات الطبية والعطرية، الذي تستضيفه الفيوم. وحضر الحدث كل من: الدكتور بلال حبش، نائب محافظ بني سويف، واللواء شريف صالح، رئيس هيئة تنمية الصعيد، والدكتور علاء عزوز، رئيس قطاع الإرشاد الزراعي ممثلًا عن وزير الزراعة، والدكتور هشام الهلباوي، ممثلًا عن وزير التنمية المحلية، إضافة إلى "أندرياس روب" رئيس تكتل مشروعات تنمية القطاع الخاص بالوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، وحلمي أبو العيش، رئيس مجموعة سيكم ورئيس مجلس أمناء جامعة هليوبوليس، وطارق أبو بكر، رئيس لجنة النباتات الطبية والعطرية بالمجلس التصديري للحاصلات الزراعية ورئيس اللجنة المنظمة للمهرجان، بالإضافة إلى ممثلي وزارتي الزراعة والتجارة والصناعة.

وتضمنت الجلسة الافتتاحية للمؤتمر تكريم الوكالة الألمانية للتعاون (GIZ) لمحافظي بني سويف والفيوم، إلى جانب تكريم ممثلي وزارتي الزراعة والصناعة، تقديرًا للتعاون المثمر في مجالات التنمية المستدامة، وخاصة في تطوير القطاع الزراعي النوعي مثل النباتات الطبية والعطرية.

وعبر محافظ بني سويف عن شكره وتقديره لمحافظ الفيوم على الاستضافة الكريمة وحفاوة الاستقبال، مثمنًا الجهود المتميزة للقائمين على تنظيم المؤتمر، موجهًا الشكر للوزارات المعنية والشركاء من منظمات المجتمع المدني، سواء المحلية أو الدولية، لدعمهم المستمر لجهود محافظات الصعيد في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.