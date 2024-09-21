السبت 21 سبتمبر 2024
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صحة ومرأة

وصفة طبيعية لترطيب الشعر وزيادة نموه وطوله

شعر جميل، فيتو
شعر جميل، فيتو

العناية بالشعر أمر ضروري خاصة في فصل الخريف، حيث تغير المناخ وعدم ثباته فى هذه الفترة ما يؤثر على الشعر بشكل سلبي.

والعناية بالشعر تحتاج أولا غذاء سليم وشرب الماء الوفير ما ترطيب الشعر يوميا واستخدام الوصفات الطبيعية التي تغذي الشعر من الجذور.

وصفة طبيعية لترطيب الشعر 

وتقدم نادية محمد خبيرة التجميل، وصفة طبيعية لترطيب الشعر وزيادة نموه وطوله.

المكونات:-

2 ملاعق كبيرة من إكليل الجبل الطازج أو المجفف.

ملعقة كبيرة من القرنفل.

كوب ماء 

طريقة التحضير:-

  • نحضر وعاء ونضع فيه إكليل الجبل والقرنفل.
  • نضيف الماء للمكونات ثم نضع الوعاء على نار هادئة لمدة عشر دقائق حتى يغلي جيدا.
  • نرفع الوعاء من على النار ونتركه حتى يبرد تماما ثم نصفيه جيدا.
  • نحضر بخاخ فارغ ونضع فيه الخليط.
  • يرش الشعر بالخليط وتدلك به فروة الرأس بواسطة أطراف الأصابع أو مشط التدليك لمدة 15 دقيقة.
  • كرري وضع الخليط على الشعر مرتين في اليوم مع مراعاة عدم غسل الشعر كل يوم.
تعزيز جمال الشعر 

زيوت طبيعية مهمة لجمال شعرك

وهناك 6 زيوت طبيعية استخدامها على الشعر يعالج جميع مشكلات الشعر، ويجعله أكثر طولًا وكثافة ويضفي عليه لمعانًا وحيوية لا مثيل لهم، ومن هذه الزيوت الآتي:

زيت الجوجوبا، يعزز نمو الشعر وصحته ويستخدم في تخفيف الزيوت اللزجة مثل اللافندر أو الروزماري والنعناع.

زيت النعناع، ينشط الدورة الدموية في فروة الرأس ويعزز نمو الشعر وصحته، يجب تخفيفه بزيت الجوجوبا 10 قطرات إلى ملعقة صغيرة جوجوبا.

زيت اللافندر يقوي جدًّا بصيلات الشعر ويزيد عددها وكثافة الشعر، ويحمي من التساقط، ويجب تخفيفه بزيت الجوجوبا أو نضع ملعقة صغيرة على الشامبو أثناء الاستحمام.

الصبار، هو نبات اشتهر بفوائده العديدة للشعر، ويعمل على إزالة بقايا المنتجات الأخرى والزيوت الزائدة من الشعر، ويحتوي على فيتامينات تؤثر في نموه وتمنع تساقطه.

زيت الروزماري، يعالج تساقط الشعر ويقويه، ولكن نخففه أيضًا بزيت الجوجوبا أو شامبو الاستحمام.

زيت جوز الهند، وهو مرطب رائع للشعر، ويحمي من التلف والتقصف ويقوي بصيلات الشعر، ويمكن استعماله كحمام زيت قبل الاستحمام، أو بعده.

تغذية شعرك تبدأ من الداخل

التغذية الجيدة القائمة على الخضراوات والفاكهة الطازجة هي أساس جمال الشعر، فإن الصحة الجيدة وتناول الطعام الصحي وشرب الماء الوفير، مما يساعد على صحة وقوة وجمال الشعر، هذا بجانب العناية اليومية به، من خلال التمشيط اليومي واغسليه مرتين أسبوعيًّا بالشامبو المناسب له، مع ترطيبه يوميًّا بالزيوت المغذية.

يأتي ذلك لضمان الحصول على شعر جميل وصحي، والأهم من ذلك الابتعاد عن المستحضرات الكيميائية مثل صبغات الشعر ومستحضرات فرد الشعر، مع الإقلال من السيشوار والمكواة التي تضعف الشعر وتزيد من تقصفه، ويفضل عمل حمامات الزيت والكريم التي تغذي الشعر وتجعله أكثر حيوية.

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فوائد الروزماري، اصنعي منه مرطبا وشامبو لحل كل مشكلات شعرك

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ماسكات طبيعية لترطيب شعرك وإعادة حيويته

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ترطيب الشعر العناية بالشعر وصفة طبيعية لترطيب الشعر وزيادة نموه وطوله جمال الشعر فرد الشعر نادية محمد خبيرة التجميل

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