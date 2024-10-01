فوائد الكاجو، يساعد على النوم الجيد وبناء العضلات وإصلاح الأنسجة

فوائد الكاجو، الكاجو من المكسرات الشهيرة التى لها مذاق مميز وعشاق كثيرون وتقدم عادة كنوع من التسالى الفاخرة ويمكن استخدامها في تزيين الحلوى.

وفوائد الكاجو، عديدة لقيمته الغذائية العالية، حيث يحتوى على العناصر الغذائية المهمة والدهون الصحية التى يحتاجها الجسم.

أهمية تناول الكاجو

وتقول الدكتورة منى أيمن استشارى التغذية العلاجية، إن الكاجو هو نوع من المكسرات التي تُزرع في المناطق الاستوائية، ويعتبر من الأغذية الغنية بالعناصر الغذائية المفيدة التي تعود على الجسم بالعديد من الفوائد الصحية.

فوائد الكاجو للصحة

فوائد الكاجو للصحة

وأضافت منى، أن من فوائد الكاجو التى تدفعنا لتناوله باستمرار:-

يحتوي الكاجو على نسبة عالية من الدهون الصحية غير المشبعة التي تعزز صحة القلب وتقلل من مستويات الكوليسترول الضار (LDL) في الجسم، هذه الدهون تعتبر من العوامل المهمة التي تساهم في تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

الكاجو مصدر ممتاز للبروتينات النباتية، مما يجعله خيار مثالي للأشخاص الذين يتبعون نظام غذائي نباتي أو يسعون للحصول على بديل للبروتين الحيواني.

تناول الكاجو يمكن أن يساعد في بناء العضلات وإصلاح الأنسجة.

الكاجو يحتوي على كميات جيدة من المعادن الضرورية لصحة العظام مثل الماغنيسيوم والنحاس، هذه المعادن تلعب دور رئيسي في تعزيز كثافة العظام والحفاظ على قوتها، مما يقلل من خطر الإصابة بهشاشة العظام مع التقدم في العمر.

يحتوي الكاجو على نسبة عالية من الماغنيسيوم، الذي يعتبر من العناصر المهمة لوظائف الجهاز العصبي، والماغنيسيوم يساعد في تنظيم النبضات العصبية ويعزز من استرخاء العضلات، مما يقلل من التوتر والقلق ويعزز النوم الجيد.

بفضل احتوائه على مضادات الأكسدة مثل فيتامين E، يساعد الكاجو في الحفاظ على صحة الجلد وحمايته من التلف الناتج عن الجذور الحرة، وتناول الكاجو بانتظام يمكن أن يساهم في تحسين مرونة البشرة وتقليل ظهور التجاعيد.

الكاجو غني بالكربوهيدرات الصحية التي تمد الجسم بالطاقة على مدار اليوم، كما يحتوي على معادن مثل الحديد والزنك، وهما عنصران مهمان للحفاظ على مستويات الطاقة وتحسين وظائف الجسم.

يحتوي الكاجو على كمية جيدة من الزنك الذي يلعب دور هام في تعزيز وظائف الجهاز المناعي ومساعدة الجسم على محاربة الأمراض والالتهابات، كما يساعد الزنك في تسريع عملية الشفاء من الجروح.

وتابعت، أن الكاجو ليس مجرد وجبة خفيفة لذيذة، بل هو مصدر قوي للعناصر الغذائية التي تقدم فوائد صحية كبيرة للجسم، ويمكن إدراجه بسهولة في النظام الغذائي اليومي كوجبة خفيفة أو مكون في العديد من الأطباق لتحسين الصحة العامة والمحافظة على اللياقة والطاقة.