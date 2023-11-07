الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
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صحة ومرأة

فوائد الحبهان، يطهر الجسم من السموم ويحارب السرطان ويقوي المناعة

فوائد الحبهان، فيتو
فوائد الحبهان، فيتو

فوائد الحبهان، الحبهان من التوابل المهمة والشهيرة التى لها نكهة مميزة ونفاذة وهو ضرورى فى تتبيلات اللحوم وفى عمل القهوة التركى.

وفوائد الحبهان، عديدة لقيمتها الغذائية العالية وكان يستخدم فى الطب القديم وحاليا يدخل فى صناعة بعض الأدوية، وله عشاق كثيرون، وينصح به الخبراء.

ويقول الدكتور أحمد السيد أخصائى التغذية العلاجية، إن الحبهان من النباتات العطرية الشهيرة وهو من الفصيلة الزنجبيلية، ونكهته القوية تجعل استخدامه ضرورى فى طهى العديد من الأكلات المختلفة، كما يطحن مع القهوة التركى لمذاق مميز.

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عناصر مهمة موجودة في الحبهان

واضاف السيد، أن الحبهان له قيمة غذائية عالية لإحتوائه على العناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم مثل الحديد والكالسيوم والبوتاسيوم والماغنسيوم وفيتامين سي والزنك والثيامين والمنجنيز والفسفور والألياف والبروتينات، وبالتالى من الضرورى إضافته الأكلات المختلفة.

فوائد الحبهان، فيتو 

فوائد الحبهان 

وتابع، أن من قول الحبهان التى تدفعنا لتناوله يوميا:-

  • يساعد في علاج قرحة المعدة.
  • يخفف الغثيان والتقيؤ.
  • يساعد في علاج الغثيان الناتج عن العمليات الجراحية.
  • يساعد في تقوية عضلة القلب والأوعية الدموية لاحتوائه على البوتاسيوم
    يقلل فرص الإصابة بالجلطات.
  • يقوى المناعة لاحتوائه على نسبة عالية من مضادات الأكسدة ومضادات الالتهابات وفيتامين سي.
  • يعمل مقاومة التهابات اللثة والأسنان.
  • ينشط الكبد ويعزز من صحته ويحمى من الإصابة بالكبد الدهني.
  • يخفض من مستوى الكوليسترول الضار بالجسم.
  • يساعد في علاج نزلات البرد والأنفلونزا ويخفف من حدة الأعراض الناتجة عنهم.
  • ينشط الدورة الدموية بالجسم فهو يعزز من صحة الجهاز الدورى.
  • يعزز من صحة الجهاز التنفسي ويساعد فى علاج أعراض الربو ويهديء السعال ويطرد البلغم.
  • يقضى على رائحة الفم الكريهة لاحتوائه على مواد مطهرة ومعقمة للفم، ما يساعد في القضاء على البكتيريا المسببة للرائحة الكريهة.
  • يعمل على قتل الخلايا السرطانية بالجسم لاحتوائه على نسبة عالية من مضادات الأكسدة.
  • يعمل على خفض ضغط الدم المرتفع.
  • ينظم مستوى السكر بالدم.
  • يساعد في إنقاص الوزن لأنه ينشط الدورة الدموية ويرفع معدلات حرق الدهون.
  • يساعد في علاج اضطرابات القولون مثل الإسهال والإمساك والغازات الانتفاخات.
  • ينشط المخ ويرفع معدلات التركيز.
  • يقوى العضلات ويمنع الشد العضلي لاحتوائه على البوتاسيوم، وبالتالي يجب على الرياضيين إضافته للأكلات المختلفة.
  • يعمل على تنظيم حركة الجهاز الهضمي وينشط القولون ويطرد السموم من الجسم.
  • يساعد في تعزيز صحة الرئتين ويحمي من التهاب القصبات الهوائية.
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الحبهان فوائد الحبهان عناصر مهمة موجودة في الحبهان الفصيلة الزنجبيلية الدكتور أحمد السيد صحة الصحة

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