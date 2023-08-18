فوائد الحبهان، يقتل الخلايا السرطانية ويحمى من الجلطات

فوائد الحبهان، الحبهان من التوابل الشهيرة التى لها رائحة مميزة ونكهة قوية، ما يجعله مميزا فى الأكلات وفى عمل القهوة التركي.

فوائد الحبهان، فيتو

وفوائد الحبهان، عديدة لقيمته الغذائية العالية، حيث يحتوى على عدد ليس بالقليل من العناصر الغذائية التى يحتاجها الجسم.

القيمة الغذائية الموجودة في الحبهان

ويقول الدكتور أحمد السيد أخصائى التغذية: إن الحبهان من الأعشاب التى لها نكهة قوية وقيمته الغذائية عالية، حيث يحتوى على الكالسيوم والحديد والفسفور والبوتاسيوم والماغنسيوم والمنجنيز والزنك والبروتين والألياف وفيتامين سي.

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فوائد الحبهان

وأضاف السيد، أن الحبهان فوائد علاجية عديدة، ومن فوائد الحبهان:-

يقوى المناعة لاحتوائه على نسبة عالية من مضادات الأكسدة ومضادات الالتهابات وفيتامين سي

يقوى العضلات ويمنع الشد العضلي لاحتوائه على البوتاسيوم وبالتالي يجب على الرياضيين إضافته للأكلات المختلفة.

يساعد فى تقوية عضلة القلب والأوعية الدموية لاحتوائه على البوتاسيوم

يقلل فرص الإصابة بالجلطات

ينشط الدورة الدموية بالجسم فهو يعزز من صحة الجهاز الدورى

يعمل على قتل الخلايا السرطانية بالجسم لاحتوائه على نسبة عالية من مضادات الأكسدة.

يعمل على تنظيم حركة الجهاز الهضمي وينشط القولون ويطرد السموم من الجسم.

يساعد فى تعزيز صحة الرئتين ويحمي من التهاب القصبات الهوائية.

يعزز من صحة الجهاز التنفسي ويساعد فى علاج أعراض الربو ويهديء السعال ويطرد البلغم.

يعمل على خفض ضغط الدم المرتفع.

ينظم مستوى السكر بالدم.

يساعد فى إنقاص الوزن لأنه ينشط الدورة الدموية ويرفع معدلات حرق الدهون.

يساعد فى علاج اضطرابات القولون مثل الإسهال والإمساك والغازات والإنتفاخات.

ينشط المخ ويرفع معدلات التركيز.

يقضى على رائحة الفم الكريهة لإحتوائه مواد مطهرة ومعقمة للفم، ما يساعد فى القضاء على البكتيريا المسببة للرائحة الكريهة.

يعمل مقاومة التهابات اللثة والأسنان

ينشط الكبد ويعزز من صحته ويحمى من الإصابة بالكبد الدهني.

يخفض من مستوى الكوليسترول الضار بالجسم.

يساعد فى علاج نزلات البرد والأنفلونزا ويجفف من حدة الاعراض الناتجة عنهم.

يساعد فى علاج قرحة المعدة

يخفف الغثيان والتقيؤ.

يساعد فى علاج الغثيان الناتج عن العمليات الجراحية.

أضرار الحبهان

ورغم فوائد الحبهان إلا أنه يجب عدم تقديمه للحوامل لأنه يزيد من فرص حدوث الإجهاض لديهن، كما أنه ممنوع تقديمه للمرضعات، وكذلك ممنوع الحبهان على مرضى حصوات المرارة لأنه يزيد من حدة الألم لديهم.