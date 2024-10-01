فوائد القهوة التجميلية للبشرة والشعر وطرق استخدامها

القهوة ليست مجرد مشروب منبه بل لها استخدامات عديدة لقيمتها الغذائية العالية، حيث تستخدم فى الوصفات التجميلية الخاص بالبشرة والشعر.

ولا غنى عن القهوة فى أى منزل، وينصح دائما خبراء التجميل باستخدامها حفاظا على جمال البشرة والشعر، ما يعزز من جمال الفتيات.

وتقول نادية محمد خبيرة التجميل، إن القهوة واحدة من أكثر المشروبات شهرة حول العالم، لكنها لا تقتصر على كونها مشروبًا فقط، بل تحتوي أيضًا على فوائد تجميلية عديدة للبشرة والشعر.

فوائد القهوة للبشرة

وأضافت أن من فوائد القهوة للبشرة الآتي:-

تقشير البشرة: القهوة تحتوي على حبيبات صغيرة تساعد على إزالة الخلايا الميتة من البشرة وتمنحها ملمس ناعم، ويمكن استخدام القهوة كقناع مقشر طبيعي يساعد على تنظيف المسام وتفتيح البشرة.

مكافحة الشيخوخة: تحتوي القهوة على مضادات الأكسدة التي تعمل على محاربة الجذور الحرة التي تسرع من ظهور التجاعيد والخطوط الدقيقة، مما يساهم في الحفاظ على بشرة شابة.

تقليل الانتفاخ والهالات السوداء: الكافيين الموجود في القهوة يساعد على تقليل الانتفاخ تحت العينين وتحسين الدورة الدموية، مما يساعد في تخفيف الهالات السوداء.

شد البشرة: تعمل القهوة على تحفيز إنتاج الكولاجين والإيلاستين، مما يساعد في شد البشرة وتحسين مرونتها، وبالتالي تقليل مظهر التجاعيد.

تهدئة البشرة: القهوة لها خصائص مضادة للالتهابات تساعد في تهدئة البشرة المتهيجة وتقليل الاحمرار والتهيج الناتج عن حب الشباب أو غيره من الحالات الجلدية.

فوائد القهوة للبشرة والشعر

فوائد القهوة للشعر

وتابعت: أما عن فوائد القهوة للشعر فهي كالتالي:-

تعزيز نمو الشعر: الكافيين الموجود في القهوة يحفز بصيلات الشعر ويعزز من تدفق الدم إلى فروة الرأس، مما يساعد على تحفيز نمو الشعر وزيادة كثافته.

تقوية الشعر: استخدام القهوة على الشعر يعزز من قوته ولمعانه ويقلل من تساقطه، وذلك لأنها تحتوي على مضادات الأكسدة التي تحمي الشعر من التلف.

تحسين لون الشعر: يمكن للقهوة أن تعطي الشعر الداكن لمعان إضافي وتغميق خصل الشعر بطرق طبيعية، لذلك تستخدم كصبغة طبيعية لتعزيز اللون البني للشعر.

تقليل قشرة الرأس: بفضل خصائصها المضادة للالتهابات، يمكن للقهوة أن تساعد في تقليل القشرة والالتهابات في فروة الرأس.

كيفية استخدام القهوة في الروتين الجمالي

واوضحت نادية محمد،طرق استخدام القهوة كمستحضر جمال للعناية بالبشرة والشعر، وذلك من خلال الوصفات التالية:-

قناع الوجه بالقهوة: امزجي ملعقة من القهوة مع القليل من الماء أو العسل لتكوين عجينة، ثم ضعيها على وجهك واتركيها لمدة 10-15 دقيقة قبل غسلها بالماء الدافئ.

مقشر القهوة للجسم: امزجي القهوة المطحونة مع زيت جوز الهند أو زيت الزيتون، ثم دلكي الخليط على بشرتك بحركات دائرية لتقشير الجلد.

شطف الشعر بالقهوة: قومي بتخمير كوب من القهوة واتركيه ليبرد، ثم استخدميه كشطفة نهائية بعد غسل الشعر، واتركيه لبضع دقائق قبل غسله بالماء.