أسعار شقق بيت الوطن في الطرح التكميلي الجديد

حددت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أسعار شقق بيت الوطن فى الطرح التكميلي الجديد بالمرحلة العاشرة التكميلية بمشروع "بيت الوطن" للمصريين بالخارج.

وسيتم بدء استقبال التحويلات التكميلية لحجز 1760 وحدة من غد الأربعاء الموافق 2 /10/ 2024، ولمدة 5 أيام عمل، على أن يتضمن التحويل البنكي كود الحجز الجديد.

وأسعار الشقق كالتالي:

-شقق جنة القاهرة الجديدة سعر المتر ١٥٨٥٠ جنيها

- شقق جنة ٦ أكتوبر سعر المتر ١٥٥٠٠ جنيه

-شقق جنة بمدينة دمياط الجديدة بسعر المتر ١٢٩٥٠ جنيها

-شقق مشروع فالي تاورز بحدائق اكتوبر سعر المتر ١٥٠٠٠ جنيه

-شقق سكن مصر بالعلمين الجديدة سعر المتر ١٥٠٠٠ جنيه

-شقق دار مصر بالسادات سعر المتر ٨٥٠٠ جنيه

-شقق سكن مصر بالمنيا الجديدة سعر المتر ٨١٠٠ جنيه

كما حددت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أسعار شقق جنة والتى تطرحها بمدينة المنصورة الجديدة ضمن طرح شقق التخصيص الفوري.

وبدأ سحب كراسات شروط حجز ١٦٤٥ وحدة سكنية متنوعة بمساحات تصل إلى (161م2)، بأنظمة سداد ميسرة للحجز الفوري من خلال أجهزة 8 مدن جديدة، بأجهزة المدن المطروح بها الوحدات.

