19 حفلًا غنائيا وتراثيا، فعاليات مركز إبداع قبة الغوري خلال أكتوبر

ينظم مركز إبداع قبة الغوري التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة المعماري حمدي سطوحي 19 فعالية فنية وثقافية خلال شهر أكتوبر 2024.

وتشمل فعاليات مركز إبداع قبة الغوري خلال شهر أكتوبر الجاري الآتي:

حفل دائرة الطبول للفنان مصطفى بكار

يقيم مركز إبداع قبة الغوري يوم الخميس الموافق 3/10 حفل دائرة الطبول للفنان مصطفي بكار فى تمام الساعة الـ 8 مساءً، وهذا على أن تكون سعر التذكرة 130 جنيه.

فرقة ذكرياتي للموسيقى العربية

بينما يستضيف المركز فرقة ذكريات للموسيقي العربية فى حفل بقيادة رامي أبو الفتوح يوم الجمعة الموافق 4/10 فى تمام الساعة الـ 8 مساءً بسعر 90 جنيها للتذكرة.

الفنان النوبي ماندو وفرقته

ويؤدي الفنان النوبي ماندو بصحبة فرقته الموسيقية في حفل بقبة الغوري يوم الأحد الموافق 6/10 في تمام الساعة الـ 8 مساءً وبسعر 90 جنيه للتذكرة الواحدة.

فرقة هانغنى

بينما تقيم فرقة “هانغني” بقيادة الدكتور صالح مصطفي حفلًا بمركز إبداع قبة الغوري يوم الخميس الموافق 10/10 في تمام الساعة الـ 8 مساءً بسعر 90 جنيه للتذكرة.

حفل عمرو درويش

ويقيم قطاع التنمية الثقافية حفلًا للفنان عمرو درويش وفرقته يوم الأحد الموافق 13/10في تمام الساعة الـ 8 مساءً بقبة الغوري على أن يكون سعر التذكرة الواحدة 90 جنيه.

حفل منال محي الدين

وتتغني الفنانة منال محي الدين بصحبة فرقتها بأروع الأغاني التراثية بقبة الغوري يوم الخميس الموافق 17/10 فى تمام الساعة الـ 8 مساءً بسعر 130 جنيه للتذكرة.

فرقة الحضرة المصرية

وتؤدي فرقة الحضرة المصرية فى الـ 8 من مساء يوم الجمعة الموافق 18/10 بقبة الغوري بسعر 130 جنيه للتذكرة.

فرقة المولوية المصرية

ويستقبل مركز إبداع قبة الغوري يوم الخميس الموافق 24 أكتوبر الجاري فرقة المولوية المصرية في حمفل بقيادة الفنان عامر التوني فى تمام الساعة الـ 8 مساءً بسعر 130 جنيه للتذكرة.

فرقة فلكلوريتا

وتقيم فرقة فلكلوريتا حفل بقيادة الفنان أحمد السكران يوم الجمعة الموافق 25/10 في تمام الساعة الـ 8 مساءً بسعر 90 جنيه للتذكرة الواحدة.

إحتفال الساحة الرضوانية

وتستضيف قبة الغوري أيام الأحد والأثنين والثلاثاء الموافقون 27 - 28 - 29 من شهر أكتوبر الجاري إحتفالات الساحة الرضوانية للشيخ زين العابدين أحمد رضوان فى تمام الساعة الـ 8 من كل ليلة بسعر 40 جنيه للتذكرة.

حفل فرقة ضفاير

بينما تؤدي فرقة ضفاير بقيادة الفنانة أماني حمفوظ بمركز إبداع قبة الغوري يوم الخميس الموافق 31/10 وشلك في تمام الساعة الـ 8 مساءً بسعر 90 جنيه للتذكرة.

حفلات فرقة التنورة

ويقيم مركز إبداع قبة الغوري بالتعاون مع الهيئة العامة لقصور الثقافة حفل لفرقة التنورة التراثية كل سبت وأربعاء من كل أسبوع خلال شهر أكتوبر، على أن يكون سعر التذكرة 15جنيه للمصريين و90 جنيه للأجانب.