وزارة الثقافة والمركز الصيني يناقشان سبل التعاون الثقافي

التقى ظهر اليوم الإثنين، المعماري حمدي السطوحي مساعد وزير الثقافة للمشروعات الثقافية والفنية ورئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية، مع زانج يي مدير المركز الثقافي الصيني والمستشار الثقافي والسياحي لسفارة الصين بالقاهرة.

حيث ناقش الجانبان بحث سبل التعاون المشترك في مجالات الثقافة والفنون المختلفة، تمهيدًا للمشاركة بشكل تكاملي بين الجانبين.

ويبدأ هذا التعاون من خلال نشاط مصري- صيني (معرض وحلقة نقاشية) تقام في النصف الثاني من شهر أكتوبر حول الصناعات والحرف الثقافية، بمقر المركز الثقافي الصيني بالهرم، يشارك فيه مؤسسات مصرية وصينية.

وأكد السطوحي أن الفنان الدكتور أحمد هنو وزير الثقافية يُعطي أهمية كبيرة للتعاون والتكامل مع المراكز الثقافية من أجل التبادل الثقافي، وفتح مجالات التعاون المشترك.

حضر الاجتماع محمود يوسف مدير عام الشئون المالية بصندوق التنمية الثقافية ومحمد البنان مدير الإعلام بالصندوق.