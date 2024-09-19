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ثقافة وفنون

"درويش" عاشق من فلسطين، في بيت الشعر الأحد

بيت الشعر العربي،
بيت الشعر العربي، فيتو

 يقدم بيت الشعر العربي "مركز إبداع الست وسيلة" خلف الجامع الأزهر، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، برئاسة المعماري حمدي السطوحي، صالونه المميز للشاعر الكبير أحمد عبد المعطي حجازي، في السابعة مساء الموافق الأحد 22 سبتمبر.

"محمود درويش عاشق من فلسطين"

 حيث يناقش "حجازي" في هذه الندوة "محمود درويش عاشق من فلسطين" بمشاركة كل من: الناقد والشاعر والأكاديمي يوسف نوفل، والناقد والروائي والأكاديمي محمد سليم شوشة، كما يشارك أيضا بمداخلة متلفزة الناقد والأكاديمي الأردني  فخري صالح.

 

يتخلل الصالون فقرة فنية يقدمها الفنان محمد عزت وتدير اللقاء الإعلامية فاطمة نبيل.

 

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بيت الشعر العربي مركز إبداع الست وسيلة قطاع صندوق التنمية الثقافية المعماري حمدي السطوحي حمدي السطوحي احمد عبد المعطي حجازي

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