الجمعة، فرقة "دربوكا" على مسرح قبة الغوري

في إطار خطة وزارة الثقافة لدعم الفرق الفنية، يقيم مركز إبداع قبة الغوري بشارع الازهر التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، في الثامنة مساء الغد الموافق الجمعة 27 سبتمبر حفلا جديدًا لفرقة “دربوكا” بقيادة الفنان أمير أمام.

وتقدم الفرقة مجموعة من الأغنيات والمقطوعات الموسيقية لكبار الملحنين: عبد الوهاب، بليغ، الموجي، عمار الشريعي وياسر عبد الرحمن، وعدد من الأغاني منها: حلاوة شمسنا، يا حضرة العمدة، يا مصطفى، فاتت جنبنا، نسيبنا الحكومة، محسوبكم أنداس، يا حلو يا مسليني.

فرقة دربوكا

تأسست فرقة دربوكا عام 2022، من ٣٥ فنان هاو، أحيت الفرقة العديد من حفلات في عدة أماكن ثقافية منها؛ ساقية الصاوى، ومكتبة مصر الجديدة، وفي مراكز ابداع صندوق التنمية.