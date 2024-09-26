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ثقافة وفنون

الليلة، فرقة الخان تحيي حفلا بقبة الغوري

فرقة الخان، فيتو
فرقة الخان، فيتو

يستضيف مركز إبداع قبة الغوري بشارع الأزهر التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية حفلًا جديدًا لفرقة “الخان” بقيادة الفنان فادي المغربي، وذلك في الثامنة من مساء اليوم الخميس الموافق 26 سبتمبر.

فرقة الخان

يذكر أن "فرقة الخان" تأسست عام 2015 وتضم مجموعة من الأصوات الشابة من جميع الأعمار، لإحياء التراث الغنائى والموسيقى المصري والعربي.

وأقامت عددًا من الحفلات منذ تأسيسها فى العديد من المراكز الثقافية منها: معهد الموسيقى العربية، مراكز الابداع التابعة لصندوق التنمية الثقافية، وتتكون من 10 أعضاء يعزفون على مختلف الآلات الموسيقية من: القانون، والعود، والناي، والكمان، والرق، والطبلة، إلى جانب الآلات الحديثة المعاصرة مثل: البيز، والكيبورد، والدرامز.

يتضمن برنامج الحفل مجموعة من أروع الأغانى المصرية والعربية لكبار الفنانين منها: "عرباوي" لـ "محمد رشدى"، "رمش عينه" لــ "محرم فؤاد"، "أما براوة" لــ "نجاة الصغيرة"، "بتسأل ليه عليا" لــ "فايزة أحمد"، "مالى" لــ "وردة".

 

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