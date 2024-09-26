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ثقافة وفنون

وزارة الثقافة تبدأ التحضير لـ سمبوزيوم أسوان للنحت 2025

المعماري حمدي السطوحي
المعماري حمدي السطوحي رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية، فيتو

اجتمع، صباح أمس الأربعاء، المعماري حمدي السطوحي رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية مع اللواء إسماعيل كمال محافظ أسوان بمقر ديوان محافظة أسوان لمناقشة التجهيزات الجارية لإقامة الدورة التاسعة والعشرين من سمبوزيوم أسوان الدولي للنحت على الجرانيت، والذي يقام خلال الفترة من منتصف يناير القادم وحتى 22 فبراير 2025.

وحضر الاجتماع مهندس عمرو لاشين نائب المحافظ، وعدد من القيادات التنفيذية والهندسية بالمحافظة والوزارة، وتناول الاجتماع دراسة إقامة أنشطة ثقافية وفنية مصاحبة لفعاليات الدورة الجديدة، ويكون لها تأثير في المجتمع الأسواني بشكل عام وعلى المهتمين بفن النحت بشكل خاص. 

كما تطرق الاجتماع لكيفية إقامة أنشطة داخل المؤسسات التعليمية بالمدارس والجامعات من أجل توسيع المعرفة بأهمية سمبوزيوم النحت لدى النشء والشباب، وكذلك التعرف على فنون وثقافات الهوية المصرية وإحداث حراك ثقافي ومعرفي بالمحافظة.

وصرح "السطوحي" أن اجتماع أمس بحث اتخاذ مجموعة من الاجراءات التنظيمية التي تستهدف إنجاح الدورة القادمة، وتعظم الدور الذي يلعبه السمبوزيوم، وأن يكون له تأثير تفاعلي مع المجتمع من خلال التعاون الكبير مع محافظة أسوان، والتي دائمًا ما تقدم الدعم الكبير في إنجاح فعاليات السمبوزيوم منذ إنشائه. 

كما تم الاتفاق على دراسة وضع القطع الفنية الناتجة على مدار دورات السمبوزيوم السابقة، والتي تم وضعها في الفارغات العامة ضمن خطة تجميل المحافظة، من أجل إعادة صياغتها وفقًا للدراسات البصرية الحالية بشكل يتعامل إيجابيًّا مع قيمتها الفنية والثقافية. 

ويذكر أن الدورة المقبلة هي الدورة رقم ٢٩ للسمبوزيوم الذي يعد الأول من نوعه في المنطقة، وينظمه صندوق التنمية الثقافية بوزارة الثقافة منذ عام ١٩٩٦.

 

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