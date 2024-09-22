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ثقافة وفنون

"سوزان مختار" وفرقتها الموسيقية بالسحيمي، الثلاثاء المقبل

المطربة سوزان مختار،
المطربة سوزان مختار، فيتو

يقيم مركز ابداع ببيت السحيمي بشارع المعز بالجمالية، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة المعماري حمدي السطوحي، حفلًا جديدًا للفنانة "سوزان مختار"، وذلك في الثامنة مساء الثلاثاء الموافق 24 سبتمبر الجاري.

وتغني "سوزان" مجموعة من الأعمال لكبار المؤلفين والملحنين مثل: رياض السنباطي ومحمد الموجي ومنير مراد.. وغيرهم، ومنها: القلب يعشق كل جميل، حمال الأسية، رسالة من تحت الماء وأبعد يا حب.. وغيرهم، كما تقدم من أعمال المطربتان عزيزة جلال وذكرى مجموعة متميزة من أغانيهم بالإضافة لأعمالها الخاصة مثل: فاتك تشوف، من الأخر كده وزي بعضه.. وغيرها.

المطربة سوزان مختار

يذكر أن المطربة سوزان مختار شاركت في العديد من الحفلات والمهرجانات والمناسبات القومية منها:حفلات ليالي التليفزيون 2008، مهرجان مونيال فيستفال هولندا 2008، مهرجان موازين المغرب 2010، العيد الوطني بالإمارات 2011، العيد الوطني بالجزائر 2014، مهرجان السياحة اليمني 2014، حفلات بالعاصمة الفرنسية باريس 2015، مهرجان سوجتس بيودا بيست 2015، اليوم الدولي المصري بدولة الكويت 2016، بالإضافة إلى مشاركتها لثلاث أعمال مسرحية بالثقافة الجماهيرية (غنوة الليل والسكين-مأساة جيفارا-أدهم الشرقاوي).

 

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مركز إبداع بيت السحيمي قطاع صندوق التنمية الثقافية حمدي السطوحي سوزان مختار المطربة سوزان مختار بيت السحيمي

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