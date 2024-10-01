تجديد حبس تشكيل عصابي متهم بسرقة مواطنين بالإكراه في الساحل

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح الساحل تجديد حبس تشكيل عصابي مكون من 3 أشخاص بينهم سيدة متهمين بسرقة المواطنين بالإكراه في منطقة الساحل 15 يوما على ذمة التحقيق.



تلقت مباحث قسم شرطة الساحل بلاغا من أحد المواطنين يفيد بتعرضه لسرقة هاتف محمول، فيزا كارت تم سحب مبلغ مالي منها رغمًا عنه عقب تهديده.

وبإجراء التحريات تم التوصل إلي المتهمين وتبين أنهم 3 أشخاص بينهم ربة منزل وبإعداد الأكمنة اللازمة تم ضبطهم.

وبتفتيش المتهمين عثر بحوزتهم على فرد خرطوش، طلقتين، وسلاح أبيض المستخدمين في الواقعة، هاتفي محمول، جزء من المبلغ المالي المستولى عليه.