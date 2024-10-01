الثلاثاء 01 أكتوبر 2024
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اقتصاد

البورصة تواصل الصعود بمنتصف تعاملات اليوم

البورصة المصرية،
البورصة المصرية، فيتو

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بمنتصف  تعاملات اليوم الثلاثاء أولى جلسات شهر أكتوبر 2024.

المؤشر  الرئيسي "إيجي إكس 30"

 

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة  0.88% عند مستوى 31866 نقاط، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.72% عند مستوى 39299 نقاط، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.87% عند مستوى 13810 نقطة.

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة 

 

وصعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.49% عند مستوى 7650 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.31% عند مستوى 19873 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.85% عند مستوى 3153 نقطة. 

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