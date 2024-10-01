الثلاثاء 01 أكتوبر 2024
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خارج الحدود

لمواجهة النقص في صفوف جيش الاحتلال، إسرائيل تنقل قواتها النسائية إلى غزة

القوات النسائية الإسرائيلية،
القوات النسائية الإسرائيلية، فيتو

بدأت إسرائيل، لأول مرة في تاريخها، في نقل مجنداتها من خارج السياج الحدودي لقطاع غزة إلى داخل القطاع، لمواجهة النقص العددي في صفوف جيش الاحتلال الإسرائيلي.

 نقص القوى البشرية في جيش الاحتلال الإسرائيلي

وكشفت وسائل إعلام عبرية، أن الحاجة إلى تحويل القوات نحو غلاف غزة تنبع من نقص القوى البشرية في جيش الاحتلال الإسرائيلي وعدم وجود مقاتلات مدرعة للقيام بمهام حماية الخط الحدودي في القطاع.

وقال موقع srugim الإخباري الإسرائيلي: إنه لأول مرة على الإطلاق، دخلت مدرعات فوج "كركال" بدباباتها من فوق السياج الحدودي وعبرت إلى أراضي غزة، مضيفا أن المقاتلات احتللن خطًا في غلاف غزة ويحلون محل مقاتلي الاحتياط الذين اتجهوا شمالًا إلى لبنان.

انتقال ثقل الحرب إلى الشمال

وأضاف الموقع العبري أنه مع انتقال ثقل الحرب إلى الشمال، وصلت المقاتلات إلى قطاع غزة وحللن محل مقاتلي الاحتياط. وحتى الآن، فإن الفتيات الوحيدات اللاتي قمن بالمناورة داخل القطاع كن جزءًا من فرق الدعم الطبي أو القتالي، وهذه هي المرة الأولى التي تعبر فيها الفتيات الحدود كوحدة قتالية.

وأجريت قبل أسبوعين دورة تدريبية لناقلات الجند النسائية من الدبابات ماركا 4 إلى ماركا 4 إم – المطورة، تمهيدًا لتمركزهن في قطاع غزة. 

وكان من المفترض أيضًا أن يشارك في التمرين نائب قائد القيادة المركزية الأمريكية، الأدميرال براد كوبر، برفقة ضباطه وكبار الضباط في الجيش الإسرائيلي، ولكن بعد ذلك حدثت العملية في لبنان، وفضل الجنرال الأمريكي عدم المشاركة.

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