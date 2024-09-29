اليونيسيف: انتباه العالم يتحول إلى لبنان لكن الهجمات على الأطفال في غزة لم تتوقف

أفادت منظمة «اليونيسيف»، بأن انتباه العالم يتحول إلى لبنان لكن الهجمات على الأطفال في قطاع غزة لم تتوقف.

العدوان الإسرائيلي في قطاع غزة

من جانبه، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، ارتفاع عدد ضحايا حرب الإبادة الصهيونية على قطاع غزة إلى 41 ألفا و595 شهيدا، مع استمرار المجازر في حق الشعب الفلسطيني بالقطاع منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وقالت الوزارة في بيان اليوم، إن ضحايا المجازر الإسرائيلية في القطاع ارتفع إلى 41 ألفا و595 شهيدا، و96 ألفا و251 إصابة، بعد مرور 359 يوما من الحرب الصهيونية، موضحة أن نسبة 72% منهم أطفال ونساء.