الأحد 29 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

اليونيسيف: انتباه العالم يتحول إلى لبنان لكن الهجمات على الأطفال في غزة لم تتوقف

غزة، فيتو
غزة، فيتو

أفادت منظمة «اليونيسيف»، بأن انتباه العالم يتحول إلى لبنان لكن الهجمات على الأطفال في قطاع غزة لم تتوقف.

العدوان الإسرائيلي في قطاع غزة

من جانبه، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، ارتفاع عدد ضحايا حرب الإبادة الصهيونية على قطاع غزة إلى 41 ألفا و595 شهيدا، مع استمرار المجازر في حق الشعب الفلسطيني بالقطاع منذ السابع من أكتوبر الماضي.                                     

وقالت الوزارة في بيان اليوم، إن ضحايا المجازر الإسرائيلية في القطاع ارتفع إلى 41 ألفا و595 شهيدا، و96 ألفا و251 إصابة، بعد مرور 359 يوما من الحرب الصهيونية، موضحة أن نسبة 72% منهم أطفال ونساء.

وزير الخارجية يتبادل مع نظيره الإيراني وجهات النظر حول التطورات الخطيرة في غزة ولبنان

وزير الخارجية يؤكد لنظيره الماليزي ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة ولبنان

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

اليونيسيف لبنان قطاع غزة الأطفال في قطاع غزة غزة المجازر الإسرائيلية

مواد متعلقة

الشرق الأوسط على شفا حرب شاملة.. محاولة تكرار سيناريو غزة في جنوب لبنان يشعل الصراع.. العدوان الإسرائيلي مستمر.. ولا صفقة لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى في عهد بايدن

وزير الخارجية: تدمير 90% من المنشآت السكنية في غزة

سر إبعاد غزة عن صفقة وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله

تحذيرات باجتماع مجلس الأمن من تحويل لبنان إلى غزة أخرى

الأكثر قراءة

الداخلية تكشف تفاصيل واقعة العثور على سحر لمؤمن زكريا داخل المقابر

تقرير مغربي يؤكد: إلغاء بطولة دوري السوبر الإفريقي هذا الموسم

تصريح قوي للسيسي بشأن أزمة سد النهضة

رسائل نارية من السيسي بشأن السودان والصومال وإثيوبيا (فيديو)

الأرصاد تكشف خريطة سقوط الأمطار خلال الـ48 ساعة المقبلة

5 أهلاوية فقط حجزوا أماكنهم في قائمة منتخب مصر بمعسكر أكتوبر

تعليق ناري من عالم أزهري عن علاقة السحر بمرض مؤمن زكريا (فيديو)

السيسي يكشف عن السبب الحقيقي لدعم الصومال

منوعات

المزيد

العثور على جثة سائح في جزيرة يونانية اختفى منذ يومين

وفاة 6 أشخاص وإصابة 36 آخرين في إيران بسبب مشروبات كحولية مغشوشة

بثروة تتجاوز الـ200 مليار دولار، زوكربيرج رابع أغنى رجل في العالم

بمبلغ خيالي، بيع فيديو مدته 10 ثوان لموكب جون كينيدي قبل مقتله

المزيد

خدمات

المزيد

سعر طن القصدير اليوم بالبورصات العالمية

استقرار أسعار السكر اليوم الأحد 29- 09- 2024 في الأسواق

أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم الأحد 29- 09- 2024

سعر الأرز بالأسواق مساء اليوم الأحد 29 سبتمبر 2024

المزيد

انفوجراف

بعد الزيادة الثانية في سبتمبر 2024.. أسعار سيارات جي ايه سي إمباو (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أسامة الجندي: الاستعلاء بالإيمان نوع من التطرف (فيديو)

معنى طوبى، تفسير الشيخ الشعراوي للآية 29 من سورة الرعد (فيديو)

عالم أزهري: الإلحاد حركة طارئة بتاريخ البشرية يظهر في فترات ضعف المجتمعات

المزيد
الجريدة الرسمية