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خارج الحدود

وزير الخارجية يؤكد لنظيره الماليزي ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة ولبنان

وزير الخارجية ونظيره
وزير الخارجية ونظيره الماليزى، فيتو

التقى الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، اليوم السبت، مع محمد حسن وزير خارجية ماليزيا، علي هامش فعاليات الشق رفيع المستوي للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

أشاد وزير الخارجية بالحراك الإيجابي الذي شهدته العلاقات المصرية الماليزية خلال السنوات الأخيرة، لاسيما عقب زيارة رئيس الوزراء الماليزي لمصر في أكتوبر ٢٠٢٣. 

وأعرب عن التطلع لأن تشهد العلاقات الثنائية بين البلدين مزيدًا من التقارب والتعاون البناء، وعقد اللجنة المشتركة برئاسة وزيري الخارجية بين البلدين في أقرب فرصة.

أكد الدكتور عبد العاطي أهمية دفع الآليات الخاصة بتواصل رجال الأعمال في البلدين وبما يسهم في زيادة التبادل التجاري، وحث الشركات الماليزية على الاستفادة من الفرص الواعدة للاستثمار التي يتيحها السوق المصري.

تطرق وزير الخارجية إلى التطورات الخطيرة في الشرق الأوسط على ضوء تصعيد العدوان الإسرائيلي على لبنان، واستمرار الحرب في غزة وتداعياتها على الشعب الفلسطيني، مشددًا على ضرورة تحقيق وقف ‏فوري ودائم لإطلاق النار في غزة ولبنان، وتجنيب المنطقة الانزلاق إلى حرب اقليمية تهدد أمن واستقرار شعوبها. 

كما وجه د. عبد العاطي الشكر لماليزيا على حرصها على حشد الموارد والمساعدات الإنسانية للفلسطينيين.

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بدر عبد العاطي ماليزيا ​غزة لبنان

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