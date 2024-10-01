أمريكا تحرك قواتها لردع أي رد إيراني بعد اجتياح إسرائيل لبنان

أكدت صحيفة وول ستريت جورنال نقلًا عن مسؤولين أمريكيين، أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تحرك قوات لردع أي رد إيراني بعد تكثيف إسرائيل حملتها ضد حزب الله.

العملية البرية في لبنان

ونقلت أكسيوس عن مسؤولين إسرائليين، أن وزراء المجلس المصغر صدقوا رسميا على خطة المرحلة المقبلة للعملية في لبنان.

وأكد مسؤولين إسرائيليين: أن خطط العملية العسكرية كانت منذ البداية محدودة النطاق.



غارات الاحتلال الإسرائيلي

وشن الاحتلال الإسرائيلي، 7 غارات على منطقتي الليلكي وحارة حريك في الضاحية الجنوبية لبيروت.

ودوت صفارات الإنذار في الجليل الأعلى وسهل الحولة شمالي إسرائيل.