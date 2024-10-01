التحقيقات: لا شبهة جنائية في مصرع فتاة بجرعة مخدرات زائدة في بدر

كشفت تحقيقات نيابة بدر أنه لا توجد شبهة جنائية حول مصرع فتاة عقب تعاطيها جرعة مخدرات زائدة حيث تبين أن للفتاة تاريخا مرضيا مع الإدمان وقد دخلت على إثرها مصحة منذ فترة للعلاج.



وكشفت مناظرة النيابة لجثة المتوفية أنه لا توجد بها أية إصابات ظاهرية.



تلقت مباحث قسم شرطة بدر، إخطارا من مركز السموم بمستشفى الدمرداش يفيد باستقبال فتاة 30 سنة مصابة بفقدان في الوعي وهبوط بالدورة الدموية بادعاء تعاطي مادة مخدرة وتوفيت متأثرة بإصابتها.

بالانتقال والفحص، تبين أن الفتاة توفيت عقب تناولها جرعة زائدة من الآيس المخدر.