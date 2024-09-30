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حوادث

التصريح بدفن جثة فتاة لقيت مصرعها عقب تعاطيها جرعة مخدرات زائدة ببدر

التصريح بدفن جثة
التصريح بدفن جثة فتاة لقيت مصرعها

صرحت نيابة بدر بدفن جثة فتاة لقيت مصرعها عقب تعاطيها جرعة مخدرات زائدة، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

تلقت مباحث قسم شرطة بدر، إخطارا من مركز السموم بمستشفى الدمرداش يفيد باستقبال فتاة 30 سنة مصابة بفقدان في الوعي وهبوط بالدورة الدموية بادعاء تعاطي مادة مخدرة وتوفيت متأثرة بإصابتها.

بالانتقال والفحص، تبين أن الفتاة توفيت عقب تناولها جرعة زائدة من الآيس المخدر.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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قسم شرطة بدر مستشفى الدمرداش النيابة العامة

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