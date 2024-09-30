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رياضة

تعادل ايجابي بين بلدية المحلة والمنصورة استعدادا لدوري المحترفين (صور)

بلدية المحلة أمام
بلدية المحلة أمام المنصورة

تعادل نادي  بلدية المحلة مع منافسه فريق المنصورة بنتيجة 1ـ1، في المباراة الودية التي جمعت بين الفريقين اليوم الاثنين وذلك على استاد كفر الشيخ ، علي هامش استعدادات الفريقين لدوري المحترفين للموسم الجديد.

ويشارك فريقا المنصورة وبلدية المحلة الموسم المقبل في دوري المحترفين، والمقرر ان ينطلق يوم السابع من شهر أكتوبر المقبل. 

جدول مباريات بلدية المحلة في دوري المحترفين

الداخلية ضد بلدية المحلة - الجولة الأولى 

بلدية المحلة ضد سبورتنج - الجولة الثانية 

الاتصالات ضد بلدية المحلة - الجولة الثالثة 

بلدية المحلة ضد بترول أسيوط - الجولة الرابعة 

بلدية المحلة ضد بروكسي - الجولة الخامسة 

المقاولون العرب ضد بلدية المحلة - الجولة السادسة 

بلدية المحلة ضد منتخب السويس - الجولة السابعة 

ديروط ضد بلدية المحلة - الجولة الثامنة 

بلدية المحلة ضد أسوان - الجولة التاسعة 

المنصورة ضد بلدية المحلة - الجولة العاشرة 

بلدية المحلة ضد راية - الجولة الحادية عشر 

وادي دجلة ضد بلدية المحلة - الجولة الثانية عشر 

بلدية المحلة ضد طنطا -  الجولة الثالثة عشر 

لافيينا ضد بلدية المحلة - الجولة الرابعة عشر 

بلدية المحلة ضد أبوقير للأسمدة - الجولة الخامسة عشر 

السكة الحديد ضد بلدية المحلة - الجولة السادسة عشر 

بلدية المحلة ضد كهرباء الإسماعيلية - الجولة السابعة عشر 

الترسانة ضد بلدية المحلة- الجولة الثامنة عشر 

بلدية المحلة ضد القناة - الجولة التاسعة عشر 

جدول مباريات المنصورة في دوري المحترفين

1- أبوقير للأسمدة ضد المنصورة

2- المنصورة ضد السكة الحديد

3- كهرباء الإسماعيلية ضد المنصورة

4- المنصورة ضد الترسانة
5- القناة ضد المنصورة

6- المنصورة ضد الداخلية

7- سبورتنج ضد المنصورة

8- المنصورة ضد المصرية للاتصالات

9- بترول أسيوط ضد المنصورة

10- المنصورة ضد بلدية المحلة

11- المقاولون العرب ضد المنصورة

12- المنصورة ضد منتخب السويس

13- ديروط ضد المنصورة

14- المنصورة ضد أسوان

15- المنصورة ضد بروكسي

16- راية ضد المنصورة

17- المنصورة ضد وادي دجلة

18- طنطا ضد المنصورة

19- لافيينا ضد المنصورة

مواعيد مباريات بلدية المحلة في الدور الأول من بطولة دوري المحترفين

جدول مباريات نادي المنصورة في دوري المحترفين 2024 - 2025

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الجدول الكامل لمباريات دوري المحترفين بالموسم الجديد

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