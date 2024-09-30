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اقتصاد

تباين أسعار الأسمدة في الأسواق اليوم الإثنين 30/9/2024

أسعار الأسمدة في
أسعار الأسمدة في الأسواق، فيتو

تباين أسعار الأسمدة اليوم، سجلت أسعار الأسمدة تباينًا في الأسواق، وذلك وفقًا لأحدث تقرير صادر عن بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.

أسعار الأسمدة في الأسواق، فيتو

أسعار الأسمدة في الأسواق

وتستعرض «فيتو» أسعار الأسمدة في الأسواق، وأبرز التحركات في سعر الأسمدة، وتشمل سعر النترات واليوريا العادي والمخصوص، وفقًا للبوابة الحكومية، في السطور الآتية:

أسعار الأسمدة في الأسواق، فيتو

أسعار نترات النشادر 33.5% مخصوص في الأسواق

بلغ متوسط سعر نترات النشادر 33.5% مخصوص نحو 19687.8 جنيه للطن، بانخفاض 705 جنيهات في الطن، وتراوحت أسعار طن نترات نشادر 33.5% مخصوص ما بين 10500 جنيه و25 ألف جنيه.

أسعار الأسمدة في الأسواق، فيتو

أسعار نترات النشادر 33.5 % عادي في الأسواق

بينما بلغ متوسط سعر نترات النشادر 33.5% عادي نحو 10931.6 جنيه للطن، بارتفاع 898 جنيهًا في الطن وتراوحت أسعار طن نترات نشادر 33.5% عادي ما بين 1500 جنيه و20 ألف جنيه.

أسعار الأسمدة في الأسواق، فيتو

 أسعار سلفات النشادر 20.6 % مخصوص في الأسواق

فيما بلغ متوسط سعر سلفات النشادر 20.6% نحو 15340.5 جنيه للطن، بارتفاع 569 جنيهًا في الطن، وتراوحت أسعار طن سلفات النشادر 20.6% ما بين 5000 جنيه و22 ألف جنيه.

أسعار الأسمدة في الأسواق، فيتو

أسعار اليوريا 46.5 % مخصوص في الأسواق

أما عن أسعار اليوريا في الأسواق، بلغ متوسط سعر يوريا 46.5 % مخصوص نحو 20682.9 جنيهًا للطن، بانخفاض 640.5 جنيه عن سعره السابق، وتراوحت أسعار طن يوريا 46.5 % مخصوص ما بين 11 ألف جنيه و26 ألف جنيه.

أسعار الأسمدة في الأسواق، فيتو

أسعار اليوريا 46.5 % عادي في الأسواق

بينما بلغ متوسط سعر يوريا 46.5% عادي نحو 11585.8 جنيه للطن، بارتفاع 439 جنيهًا عن سعره السابق، وتراوحت أسعار طن يوريا 46.5% عادي ما بين 1900 جنيه و20 ألف جنيه.

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