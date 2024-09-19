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أخبار مصر

نقيب الفلاحين: 90% من دعم الأسمدة لا يصل لمستحقيه (فيديو)

الأسمدة، فيتو
الأسمدة، فيتو

دعم الأسمدة، فجر حسين أبو صدام نقيب الفلاحين، مفاجأة من العيار الثقيل، بشأن الأسمدة المدعمة والتي تصرف من خلال الجمعيات الزراعية.

 

عبء على الفلاح المصري

وقال نقيب الفلاحين، خلال لقائه ببرنامج "نظرة" الذي يقدمه الاعلامي حمدي رزق بقناة "صدى البلد": الأسمدة المدعمة عبء على الفلاح المصري بسبب الفساد الإداري الكبير في ظل بيعها بـ3800 جنيه للطن بينما بالسوق الحرة يصل الطن إلى 20 ألف جنيه.

بيع الأسمدة المدعمة للمزارعين الكبار

وأضاف: المزارعين الكبار الذين باعوا أراضيهم يحصلون على الأسمدة المدعمة بالحيازة القديمة، ومن قاموا بالبناء على الأرض الزراعية كذلك، في حين أن المستأجر لا يحصل على الدعم.

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من يستفيد بدعم الأسمدة؟

وأكد: أن 90% من دعم الأسمدة لا يصل لمستحقيه بسبب الفساد الإدارية الموجود بالجمعيات الزراعية، متابعا:"الفقير للأسف مبياخدش أسمدة مدعمة والغني هو المنتفع الوحيد".

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