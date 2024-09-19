نقيب الفلاحين: 90% من دعم الأسمدة لا يصل لمستحقيه (فيديو)
دعم الأسمدة، فجر حسين أبو صدام نقيب الفلاحين، مفاجأة من العيار الثقيل، بشأن الأسمدة المدعمة والتي تصرف من خلال الجمعيات الزراعية.
عبء على الفلاح المصري
وقال نقيب الفلاحين، خلال لقائه ببرنامج "نظرة" الذي يقدمه الاعلامي حمدي رزق بقناة "صدى البلد": الأسمدة المدعمة عبء على الفلاح المصري بسبب الفساد الإداري الكبير في ظل بيعها بـ3800 جنيه للطن بينما بالسوق الحرة يصل الطن إلى 20 ألف جنيه.
بيع الأسمدة المدعمة للمزارعين الكبار
وأضاف: المزارعين الكبار الذين باعوا أراضيهم يحصلون على الأسمدة المدعمة بالحيازة القديمة، ومن قاموا بالبناء على الأرض الزراعية كذلك، في حين أن المستأجر لا يحصل على الدعم.
من يستفيد بدعم الأسمدة؟
وأكد: أن 90% من دعم الأسمدة لا يصل لمستحقيه بسبب الفساد الإدارية الموجود بالجمعيات الزراعية، متابعا:"الفقير للأسف مبياخدش أسمدة مدعمة والغني هو المنتفع الوحيد".
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.