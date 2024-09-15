بعد وقف دعم الأسمدة، تعرف على أحدث عقوبات سرقة الكهرباء

شهدت الساعات الأخيرة، تساؤلات عديدة من المواطنين عن عقوبات سرقة التيار الكهربائى، وذلك بعد إعلان وزارة الزراعة عن وقف دعم الأسمدة لمن يثبت إدانته بسرقة التيار الكهربائى.

عقوبات جديدة لسرقة الكهرباء

وترصد بوابة فيتو، العقوبات الجديدة في جريمة سرقة التيار الكهربائى التى وافق عليها مجلس الوزراء ويستعد مجلس النواب، لمناقشتها في مشروع قانون بتعديل قانون الكهرباء، في دور الانعقاد المقبل المقرر انطلاقه أول أكتوبر المقبل.

عقوبات سرقة التيار الكهربائى

وتتعلق التعديلات بتطبيق عقوبة سرقات التيار الكهربائى، بهدف الحفاظ على حق الدولة في الحصول على مستحقاتها المالية، وتتضمن معاقبة موظف الكهرباء.

وتتضمن التعديلات الجديدة، تغليظ عقوبة سرقات التيار الكهربائي لتصل إلى مليون جنيه بالإضافة إلى غرامة التيار نفسه، والحبس في حالة تكرار سرقة التيار الكهربائى، وعدم الالتزام بشروط التعاقد بالنسبة للقانونى، وعدم تركيب عداد كودى بالنسبة للمخالفين.

معاقبة الموظف التابع لشركة الكهرباء

كما تتضمن التعديلات، معاقبة الموظف التابع لشركة الكهرباء، سواء ممن يحملون حق الضبطية القضائية أو غيرهم بالفصل في حالة تورطهم في عمل التوصيلات غير القانونية أو عدم الالتزام بتحرير محضر سرقة تيار للمخالف.

إلغاء نظام الممارسة

كما تنص التعديلات، على إلغاء نظام الممارسة بشكل نهائي ومحاسبة أي موظف يقوم بإصدار إيصالات ممارسة للمخالفين وسارقى التيار الكهربائى.

كما تلزم التعديلات، موظفي شركة الكهرباء بتركيب العدادات الكودية لجميع المخالفين بدون استثناءات لحين تصحيح أوضاعهم مع أجهزة الدولة المختلفة.

ضوابط تركيب عداد كودى

كما يسمح مشروع القانون الجديد للمخالفين الذين يحصلون على تيار كهربائى لوحدات قائمة بالفعل بتركيب عداد كودى بما فيهم المخالفين لشروط الطيران والاراضى الزراعية وغيرها حتى تتمكن شركات توزيع الكهرباء من تحصيل قيمة الاستهلاك لحين تصحيح أوضاع هذه المباني، سواء بالتصالح أو الهدم وذلك للحفاظ على حق الدولة وخفض نسبة الفقد بالشبكة القومية للكهرباء.