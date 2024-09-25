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اقتصاد

اليوريا تواصل الانخفاض، تباين أسعار الأسمدة في الأسواق

أسعار الأسمدة في
أسعار الأسمدة في الأسواق، فيتو

تباين أسعار الأسمدة اليوم، سجلت أسعار الأسمدة في الأسواق، تباينًا في الأسواق، وذلك وفقًا لأحدث تقرير صادر عن بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.

أسعار الأسمدة في الأسواق، فيتو

 أسعار الأسمدة في الأسواق

وتستعرض «فيتو» أسعار الأسمدة في الأسواق، وأبرز التحركات في سعر الأسمدة، وتشمل سعر النترات واليوريا العادي والمخصوص، وفقًا للبوابة الحكومية، في السطور الآتية:

أسعار الأسمدة في الأسواق، فيتو

أسعار نترات النشادر 33.5% مخصوص في الأسواق

بلغ متوسط سعر نترات النشادر 33.5% مخصوص نحو 19180 جنيهًا للطن، بانخفاض 289 جنيهًا في الطن، وتراوحت أسعار طن نترات نشادر 33.5% مخصوص ما بين 11 ألف جنيه و26 ألف جنيه.

أسعار الأسمدة في الأسواق، فيتو

أسعار نترات النشادر 33.5 % عادي في الأسواق

بينما بلغ متوسط سعر نترات النشادر 33.5% عادي نحو 9142 جنيهًا للطن، بارتفاع 88 جنيها في الطن وتراوحت أسعار طن نترات نشادر 33.5% عادي ما بين 1500 جنيه و20 ألف جنيه.

أسعار الأسمدة في الأسواق، فيتو

 أسعار سلفات النشادر 20.6 % مخصوص في الأسواق

فيما بلغ متوسط سعر سلفات النشادر 20.6% نحو 13580.5 جنيها للطن، بانخفاض 859.5 جنيه في الطن، وتراوحت أسعار طن سلفات النشادر 20.6% ما بين 4000 جنيه و22 ألف جنيه.

أسعار الأسمدة في الأسواق، فيتو

أسعار اليوريا 46.5 % مخصوص في الأسواق

أما عن أسعار اليوريا في الأسواق، بلغ متوسط سعر يوريا 46.5 % مخصوص نحو 20110 جنيهات للطن، بانخفاض 390 جنيهًا عن سعره السابق، وتراوحت أسعار طن يوريا 46.5 % مخصوص ما بين 12500 جنيه و26 ألف جنيه.

أسعار الأسمدة في الأسواق، فيتو

أسعار اليوريا 46.5 % عادي في الأسواق

بينما بلغ متوسط سعر يوريا 46.5% عادي نحو 9767.5 جنيه للطن، بانخفاض 190 جنيهًا عن سعره السابق، وتراوحت أسعار طن يوريا 46.5% عادي ما بين 1900 جنيه و20 ألف جنيه.

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محمد شيمي يبحث مع وزيري الزراعة والبترول سبل تشجيع صناعة الأسمدة

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انخفاض كبير في أسعار الأسمدة بالأسواق

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