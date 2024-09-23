انخفاض كبير في أسعار الأسمدة بالأسواق
انخفاض أسعار الأسمدة اليوم، سجلت أسعار الأسمدة في الأسواق، انخفاضًا في الأسواق، وذلك وفقًا لأحدث تقرير صادر عن بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.
أسعار الأسمدة في الأسواق
وتستعرض «فيتو» أسعار الأسمدة في الأسواق، وأبرز التحركات في سعر الأسمدة، وتشمل سعر النترات واليوريا العادي والمخصوص، وفقًا للبوابة الحكومية، في السطور الآتية:
أسعار نترات النشادر 33.5% مخصوص في الأسواق
بلغ متوسط سعر نترات النشادر 33.5% مخصوص نحو 1946.4 جنيهًا للطن، بانخفاض 1135 جنيهًا في الطن، وتراوحت أسعار طن نترات نشادر 33.5% مخصوص ما بين 11 ألف جنيه و26 ألف جنيه.
أسعار نترات النشادر 33.5 % عادي في الأسواق
بينما بلغ متوسط سعر نترات النشادر 33.5% عادي نحو 9054 جنيهًا للطن، بانخفاض 112 جنيها في الطن وتراوحت أسعار طن نترات نشادر 33.5% عادي ما بين 1500 جنيه و20 ألف جنيه.
أسعار سلفات النشادر 20.6 % مخصوص في الأسواق
فيما بلغ متوسط سعر سلفات النشادر 20.6% نحو 14440 جنيها للطن، بانخفاض 756 جنيهًا في الطن، وتراوحت أسعار طن سلفات النشادر 20.6% ما بين 4000 جنيه و22 ألف جنيه.
أسعار اليوريا 46.5 % مخصوص في الأسواق
أما عن أسعار اليوريا في الأسواق، بلغ متوسط سعر يوريا 46.5 % مخصوص نحو 20500 جنيه للطن، بانخفاض 559 جنيهًا عن سعره السابق، وتراوحت أسعار طن يوريا 46.5 % مخصوص ما بين 10 ألاف جنيه و26 ألف جنيه.
أسعار اليوريا 46.5 % عادي في الأسواق
بينما بلغ متوسط سعر يوريا 46.5% عادي نحو 9957.5 جنيه للطن، بانخفاض 58.7 جنيه عن سعره السابق، وتراوحت أسعار طن يوريا 46.5% عادي ما بين 1900 جنيه و20 ألف جنيه.
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