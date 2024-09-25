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اقتصاد

تصل لـ 1641 جنيهًا في الطن، ارتفاع أسعار الأسمدة بالأسواق

أسعار الأسمدة في
أسعار الأسمدة في الأسواق، فيتو

ارتفاع أسعار الأسمدة اليوم، سجلت أسعار الأسمدة في الأسواق، ارتفاعًا في الأسواق، وذلك وفقًا لأحدث تقرير صادر عن بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.

أسعار الأسمدة في الأسواق، فيتو

 أسعار الأسمدة في الأسواق

وتستعرض «فيتو» أسعار الأسمدة في الأسواق، وأبرز التحركات في سعر الأسمدة، وتشمل سعر النترات واليوريا العادي والمخصوص، وفقًا للبوابة الحكومية، في السطور الآتية:

أسعار الأسمدة في الأسواق، فيتو

أسعار نترات النشادر 33.5% مخصوص في الأسواق

بلغ متوسط سعر نترات النشادر 33.5% مخصوص نحو 205416 جنيها للطن، بارتفاع 1362 جنيهًا في الطن، وتراوحت أسعار طن نترات نشادر 33.5% مخصوص ما بين 10500 جنيه و26 ألف جنيه.

أسعار الأسمدة في الأسواق، فيتو

أسعار نترات النشادر 33.5 % عادي في الأسواق

بينما بلغ متوسط سعر نترات النشادر 33.5% عادي نحو 9436.4 جنيه للطن، بارتفاع 294.5 جنيه في الطن وتراوحت أسعار طن نترات نشادر 33.5% عادي ما بين 4700 جنيه و20 ألف جنيه.

أسعار الأسمدة في الأسواق، فيتو

 أسعار سلفات النشادر 20.6 % مخصوص في الأسواق

فيما بلغ متوسط سعر سلفات النشادر 20.6% نحو 15221.8 جنيه للطن، بارتفاع  1641.5 جنيه في الطن، وتراوحت أسعار طن سلفات النشادر 20.6% ما بين 4000 جنيه و22 ألف جنيه.

أسعار الأسمدة في الأسواق، فيتو

أسعار اليوريا 46.5 % مخصوص في الأسواق

أما عن أسعار اليوريا في الأسواق، بلغ متوسط سعر يوريا 46.5 % مخصوص نحو 21555.5 جنيه للطن، بارتفاع 1445.5 جنيه عن سعره السابق، وتراوحت أسعار طن يوريا 46.5 % مخصوص ما بين 11 ألف جنيه و26 ألف جنيه.

أسعار الأسمدة في الأسواق، فيتو

أسعار اليوريا 46.5 % عادي في الأسواق

بينما بلغ متوسط سعر يوريا 46.5% عادي نحو 10501 جنيه للطن، بارتفاع 733.5 جنيه عن سعره السابق، وتراوحت أسعار طن يوريا 46.5% عادي ما بين 1900 جنيه و20 ألف جنيه.

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اليوريا تواصل الانخفاض، تباين أسعار الأسمدة في الأسواق

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محمد شيمي يبحث مع وزيري الزراعة والبترول سبل تشجيع صناعة الأسمدة

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