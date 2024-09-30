نص تحريات مكافحة المخدرات في ضبط أخطر ديلر حشيش بالمرج

أمرت نيابة المرج حبس عاطل متهم بـ الاتجار في المخدرات بدائرة قسم شرطة المرج، باستخدام سيارة ودراجة بخارية، 4 أيام على ذمة التحقيقات.



وتبين من التحقيقات في القضية رقم١٥٨٨، ان المتهم ر .ح، عاطل، ومن أهالي رفح شمال سيناء ومقيم بمدينة نصر، وقرر اتخاذ منطقة المرج، مسرحا لمزاولة نشاطه الإجرامي، والاتجار وترويج المخدرات وخاصة الحشيش.

نص التحريات



وتبين من تحريات قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات إدارة النشاط، ان المتهم يستخدم سيارة ماركة تويوتا فيرنشر بيضاء اللون ويتردد علي دائرة المرج، وقد حدد موعدا لأحد عملائه بالقرب من كوبري محمد نجيب دائرة قسم المرج لتسليمه كمية من المواد المخدرة، وعقب استصدار اذن النيابة العامة تم نشر القوات بطريقة مستترة وإعداد عدة أكمنة ثابتة ومتحركة.



وأضافت التحريات أنه بعد مرور حوالي ربع ساعة من بدء الكمين شاهدت القوات المتهم يستقل سيارته، قادما من نزلة الطريق الدائري فقاموا بمتابعته حتى استقر بالقرب من كوبري محمد نجيب وبعد مرور بضعة دقائق وعدم حضور العميل خوفا من افتضاح امر المامورية قررت تنفيذ عملية الضبط المتفق عليها وأغلقت الطريق أمام السيارة وتفتيشها.



وتبين حيازة المتهم لـ ۲۲ كيس بلاستكي شفاف اللون يحوي بداخلهم على مادة بيج اللون تشبه في كونها جوهر الحشيش، وكيس بلاستيكي شفاف يحوي بداخله عدد ۲۰ قطعه بنيه داكنه تشبه في كونها جوهر الحشيش المخدر، وبعرضهم علي المتهم الماثل انكر صلته بهم.



وبالعرض علي النيابة العامة، قررت ارسال المواد المخدرة الى المعمل الكيماوي لفحصه وتحليله وبيان عما إذا كان يحوى ثمة مواد مخدرة من عدمه وفى الحالة الأولى بيان نوعها والجدول المخدرة به من جداول قانون إعداد تقرير مفصل يعرض علينا فور الانتهاء منها.