الأحد 29 سبتمبر 2024
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حوادث

حبس عاطل في محاولة تهريب 10 كيلو مخدرات بمطار القاهرة

مطار القاهرة الدولي،
مطار القاهرة الدولي، فيتو

أمرت نيابة النزهة بحبس عاطل متهم بحيازة 10 كيلو من مخدر الآيس في مطار القاهرة 4 أيام علي ذمة التحقيق وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة. 

أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على لجنة الخط الأخضر تبين أن أحد الركاب أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية يحوز مواد غريبة وبسؤاله أنكر حيازته لما يجب الإفصاح عنه أو ما يستحق عنه ضرائب ورسوم جمركية.

وبتفتيش حقائبه على جهاز الفحص بالأشعة تلاحظ وجود أجسام غريبة.

وبتفتيش حقائب الراكب يدويا، تم ضبط 10 كيلو جرام من مخدر الايس.

تم التحفظ على الراكب، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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نيابة النزهة مطار القاهرة النيابة العامة

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